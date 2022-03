Modeschaffende hautnah: Eintauchen in Österreichs Fashion-Welt

Ein zweitägiger Rundgang mit Stationen in ganz Österreich lädt hinter die Kulissen der lokalen Modeszene.

Hineinschnuppern in Ateliers und kleine Handwerksbetriebe, Shops und Pop-ups. So will der Rundgang „Open Fashion Studios“ Modeaffine mit lokalen Kreativschaffenden verkuppeln. Zwei Tage lang, am 31. März und 1. April, öffnen sechzig Teilnehmende ihre Türen und gewähren Einblicke in ihre Arbeitswelten. Den einen oder die andere wird dabei die große Vielfalt österreichischer Mode überraschen - mondän wie nüchtern, traditionell wie futuristisch.

Neben Kollektionen sollen eben Arbeitsweisen und Handwerkstechniken gezeigt werden, Interessierte können nachhaken - auch bezüglich (oftmals intransparenter) Produktionsketten und deren Nachhaltigkeit. Und auch jene, die selbst eine Ausbildung für etwa Mode- und Textilgestaltung anstreben, haben etwas vom Rundgang. Steirische Ausbildungsstätte präsentieren sich etwa in Graz, im Fashion Pop-up Lendhafen. In der Steiermark sowie in Wien sind die meisten der Teilnehmenden angesiedelt, aber auch in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg bieten Kreative Einblicke hinter die Kulissen.

In alter Frische

Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Quasi-Stillstand ist das Projekt ein Lebenszeichen der heimischen Modebranche. „Die Kreativität ist uns nicht ausgegangen. Wir haben uns vernetzt und sehen, wie viel Kraft und Energie dabei entsteht. Diese Aufbruchstimmung wollen wir mit Interessierten teilen“, sagt Karin Oèbster, Modedesignerin und Obmannstellvertreterin des Austrian Fashion Board, einem gemeinnützigen Verein, der nun auch den Rundgang mitorganisiert.

Dass der Trend von Massenware zu kleinen, lokalen Betrieben geht, weiß auch Co-Organisatorin Claudia Rosa Lukas, Leiterin von Austrianfashion.net, einer Nonprofit-Organisation zur Förderung zeitgenössischen Modedesigns. Viele würden über den Herstellungsprozess Bescheid wissen wollen. „Die ,Open Fashion Studios' zielen genau auf diesen neuen Lebenswandel ab“, sagt Lukas.

Alle Termine und Locations finden Sie hier.

