Amandy Bynes Vormundschaft endet nach neun Jahren

Nach Britney Spears endet eine weitere Celebrity-Vormundschaft. Kinderstar Amanda Bynes hat als 35-jährige Frau ihre Freiheit und Selbstständigkeit zurückerlangt.

Über Monate hinweg begleitete die Öffentlichkeit Popstar Britney Spears dabei, wie sie vor Gericht das Ende ihrer Vormundschaft erstritt. Im November 2021, knapp vor ihrem 40. Geburtstag, erlangte sie das Bestimmungsrecht über sich selbst und ihre Finanzen zurück. Bejubelt wurde diese Entscheidung vor allem von der #FreeBritney-Bewegung, bestehend aus besorgten Fans, die auf Social Media und durch Proteste vor dem Gericht die Aufmerksamkeit auf den Fall lenkten.

Mit Amandy Bynes, bekannt aus Filmen wie „Easy A“ („Einfach zu haben“) oder „She's the Man“ („She's the Man - Voll men Typ!“), hat nun eine zweite Frau erfolgreich das Ende ihrer Vormundschaft erstritten, berichtet das US-Medium „Variety“. Der ehemalige Kinderstar der Neunziger-Sitcom „All That“ befand sich seit 2013 unter Vormundschaft. Am Dienstag bestätigte ein Gericht in Kalifornien, dass diese nicht mehr notwendig sei: Bynes Ansuchen, die Vormundschaft zu beenden, wurde stattgegeben. Sie selbst war bei der Anhörung aber nicht anwesend.

Die Mutter als Vormund

2013 beantragten Bynes Eltern, Rick Bynes und Lynn Organ, die Vormundschaft für ihre Tochter, nachdem diese angeblich in einer Einfahrt Feuer gelegt hatte und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Die alleinige Vormundschaft wurde 2014 an Organ übergeben. In den darauffolgenden Jahren gab es immer wieder gegenteilige Informationen, ob Bynes mit Drogensucht oder psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Sie selbst sprach gegenüber Medien und auf Social Media sowohl von einer Sucht, als auch davon, an einer bipolaren Störung zu leiden.

Ende Februar dieses Jahres suchte Bynes, unterstützt von ihrer Mutter und ihrem Psychiater, um ein Ende der Vormundschaft an, mit Erfolg. Nun hat sie die alleinige Kontrolle über ihr Leben und ihr Vermögen zurückerlangt. Die mittlerweile 35-Jährige absolviert gerade ein Modestudium und ist verlobt. Bynes Anwalt betonte gegenüber „Variety“, ihr gesamtes Umfeld freue sich darüber, dass sie jetzt als normale Privatperson und Bürgerin leben könne. Eine eigene Modelinie oder ein Neustart als Schauspielerin könnten nächste Schritte sein.

Zur Unterstützung waren neben ehemaligen „All That“-Kollegen auch noch #FreeBritney-Aktivistinnen im Gerichtssaal. Der Bewegung liegt daran, im Allgemeinen auf den Missbrauch bei Vormundschaften aufmerksam zu machen. Durch den prominenten Fall Spears hat auch Bynes Vormundschaft mehr öffentliches Interesse erregt.

(red)