Corona-Ausfälle: Wiener Linien gehen in Ferienfahrplan

Auf acht Straßenbahnlinien müssen die Intervalle wegen Personalausfällen auf den Ferienfahrplan eingeschränkt werden. Graz reduziert schon ab Donnerstag.

„Corona verschont auch das Wiener Linien Team nicht, deshalb kommt es derzeit auf der Linie 18 zu unterschiedlichen Intervallen. Wir bitten um Verständnis.“ Es ist eine neue Fehlermeldung, die Nutzer der „Wien Mobil"-App zu sehen bekommen. Am Dienstagabend war etwa auf den Linien 6, 18 und 52 diese Meldung zu sehen.

Und tatsächlich werden die Wiener Linien nun auf acht Straßenbahnlinien die Intervalle ausdünnen, wie eine Sprecherin der „Presse“ bestätigte. Auf den Linien 1, 5, 10, 33, 37, 42, 44 und 52 gilt ab Montag, 28. März bis auf Widerruf der Ferienfahrplan.

Eine neue Fehlermedlung in der "Wien Mobil"-App. Screenshot

Ganz neu ist das Phänomen nicht. Schon im Jänner mussten die Wiener Linien auf einigen Strecken die Intervalle ausdünnen, weil zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Omikron im Krankenstand waren. Damals zog man den Ferienfahrplan, der sonst erst in der Woche der Semesterferien gegolten hätte, um zwei Wochen vor. Betroffen waren damals nur einige Straßenbahnlinien, Busse und U-Bahn konnten regulär fahren.

Graz dünnt Fahrpläne aus

In Graz hat man derzeit ähnliche Probleme wie in Wien - mit doppelt so vielen Krankenständen unter den 650 beschäftigten Bus- und Straßenbahnfahrern. Deshalb hat man auch schon reagiert und am Dienstag angekündigt, dass ab Donnerstag die Frequenz zurückgeschraubt wird. Straßenbahn und Bus werden dann wie im Ferienfahrplan unterwegs sein. Eine Maßnahme, die man in Lockdowns schon kannte - damals allerdings, weil weniger Passagiere unterwegs waren. Nun muss man kürzer treten, weil das Personal fehlt.

Einzelne Verbindungen, nämlich jene zu Krankenhäusern und in den Morgenstunden auch jene zu Schulen, sollen sogar mit einem dichteren Takt unterwegs sein. Bei den Graz Linien geht man davon aus, dass die Maßnahmen noch bis in die Osterferien reichen werden, danach soll es wieder Normalbetrieb geben.