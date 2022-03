Branchen-Auszeichnung für Makler und Bauträger

Das Online-Portal Findmyhome.at kürte zum bereits zehnten Mal die besten Immobilienanbieter des Jahres.

Bereits zum zehnten Mal kürte das heimische Online-Portal die besten Immobilienanbieter des Landes mit dem gleichnamigen Qualitätssiegel. Als Grundlage für die Bewertung dienten der Plattform rund 25.000 Feedback-Fragebögen von Immobiliensuchenden. Am vergangenen Donnerstag wurden die besten Makler und Bauträger auf Basis der Auswertung im Rahmen einer Online-Preisverleihung ausgezeichnet. „Vor allem in den Lockdown-Zeiten mussten Besichtigungen sehr rasch über Videotelefonie abgehalten und das komplette Immobilienportfolio mit virtueller Begehung auf der Webseite angeboten werden. Wer in der Krise nicht schnell und flexibel auf den neuen Bedarf reagierte, wurde rasch überholt. Umso besser schnitten dafür jene Anbieter ab, die sich den digitalen Möglichkeiten nicht verschlossen haben“, sagten die beiden Geschäftsführer von Findmyhome.at, Bernd Gabel-Hlawa und Benedikt Gabriel. Als die diesjährigen Sieger gingen Tristar Immobilien (Kategorie Qualitätsmakler 2021), Haring Immobilientreuhand (Top Developer 2021), Immo-Contract Wien (Best Performing Agency 2021) sowie als „Best Performing Developer“ das ÖSW (Österreichisches Siedlungswerk) hervor.