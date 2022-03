Investment-Guru El-Erian rät: "Aktienanteil erhöhen"

Mohamed El-Erian würde zwar in den kommenden zwölf Monaten die weniger in Aktien investieren, langfristig führt aber kein Weg vorbei, meint der Investment-Star im Gespräch mit Bloomberg. Er rechnet mit einer globalen Stagflation.

Mohamed El-Erian zählt zu den einflussreichsten Investoren der Welt. Er leitete viele Jahre Pimco, eine der größten Investmentgesellschaften, und zählt berät nach wie vor den Pimco-Mutterkonzern Allianz. Nun gab er Bloomberg-TV ein Interview und erklärte Anlegern, was Inflation, Ukraine-Krieg für sie Bedeuten. Die US-Notenbank Fed sieht er in einer Zwickmühle. Sie habe die Wahl, woführ man sie einmal verantwortlich machen werde. Für die Rezession oder die massive Inflation.

In Bezug auf die Inflation erklärte er: „Wenn ich in den nächsten 12 Monaten investieren würde, würde ich die Aktienquote zum jetzigen Zeitpunkt reduzieren. Ich würde etwas Geld vom Tisch nehmen”, sagte der Rentenmarkt-Veteran am Dienstag in der Bloomberg-TV-Sendung The Open. „Der Markt bietet Ihnen eine wunderbare Gelegenheit, auszusteigen.”