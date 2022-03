Russland sichert Europa weitere Energielieferungen zu

Russland habe Energie-Ressourcen nie als Waffe eingesetzt, sagte der russische Vize-Regierungschef Alexander Nowak.

Russlands Vize-Regierungschef Alexander Nowak hat Europa trotz des Kriegs in der Ukraine weitere Energielieferungen zugesichert. "Russland hat Energie-Ressourcen nie als Waffe eingesetzt", sagte Nowak am Mittwoch in der Staatsduma der Agentur Interfax zufolge. "Seit vielen Jahrzehnten sind wir ein zuverlässiger Lieferant für die Weltmärkte."

Auch in der derzeit "schwierigsten geopolitischen Situation" werde Gas an die europäischen Verbraucher gemäß den Anträgen und Verträgen durch das ukrainische Pipeline-System gepumpt, sagte Nowak.

Er kritisierte einmal mehr, trotz hoher Energiepreise in der EU sei auf Druck der USA die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland gestoppt worden. Das sei zum Nachteil der europäischen Verbraucher geschehen. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Deutschland die Genehmigung für die Leitung vorerst gestoppt. Die Pipeline ist zwar fertiggestellt, kann wegen fehlender Zertifizierung aber nicht in Betrieb genommen werden.

(APA)