one2zero neues grünes Corporate-Startup

(c) Thomas Jantzen

Peter Hochleitner (l.) und Tobias Wiener, Geschäftsführer one2zero: „Beraten Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit“.

Umwelt. Neue Unit des Energieversorgers Salzburg AG setzt auf Nachhaltigkeit.

Im Rahmen ihres Corporate-Venture-Programms investiert die Salzburg AG in Beteiligungen an vielversprechenden Startups. Es ist Teil der überregionalen Innovationsstrategie, die durch neue Impulse und Digitalisierung das Kerngeschäft stärkt und neue Geschäftsfelder und Märkte eröffnet.

Mit one2zero, einem brandneuen Corporate-Startup, bringt die Salzburg AG ihr Know-how in Sachen Green-Tech-Lösungen nun österreichweit auf den Markt. „Wir haben bereits im ersten Coronajahr erfolgreich das Inhouse-Startup Myflexbox weiterentwickelt“, erklärt Salzburg-AG-CEO Leonhard Schitter, „und sind mit dieser smarten Paketabholstation goldrichtig gelegen. Gerade konnten wir den 200sten Standort eröffnen.“ Das jüngste Startup des Salzburger Technologiekonzerns, die one2zero, fokussiert sich indes auf Consulting in Nachhaltigkeitsfragen und auf die Entwicklung von individuellen Lösungen, um den CO 2 -Fußabdruck von Unternehmen nach und nach zu verringern.

Leonhard Schitter, CEO Salzburg AG. (c) Markus Riebler

Grüne Roadmaps

„Wir sind nicht nur ein grünes Consulting-Unternehmen und erarbeiten mit unseren Kunden und Kundinnen eine maßgeschneiderte Roadmap in Richtung Zero-Emission“, erklärt Peter Hochleitner, einer der beiden one2zero-Geschäftsführer, „sondern wir bauen auch für den jeweiligen Kunden nachhaltige Lösungen.“

Dieser Tage hat die noch junge one2zero bereits einen Großkunden an Land gezogen und wird in den kommenden drei Jahren auf knapp 300 Filialen eines großen Handelskonzerns Photovoltaik-Anlagen bauen und diese miteinander vernetzen. „Als one2zero bauen und beraten wir grüne Zukunft. Wir gehen in ein Unternehmen hinein, schauen, wie wir es in seiner Nachhaltigkeitsstrategie beraten können und helfen auch gern bei der Umsetzung“, ergänzt Tobias Wiener, zweiter Geschäftsführer der one2zero.

Dabei kann die one2zero als Corporate-Startup auf die gesamte Erfahrung und auf das gesamte Potenzial der Salzburg AG zurückgreifen. „Unser grünes Herz ist ein maßgeschneidertes Partner-Eco-System“, ergänzt Hochleitner. Ziel ist es, damit für den Kunden die besten und effizientesten Lösungen zu finden, um CO 2 nachhaltig zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Umwelt weiter zu schützen. „Dabei konzipieren und errichten wir vielfältige erneuerbare Energieprojekte und kombinieren diese mit effizienten Speichertechnologien und intelligenter Software“, erklären die beiden Geschäftsführer Hochleitner und Wiener weiter.

Breites Portfolio

Um dieses Versprechen auch halten zu können, hat sich die Salzburg AG bereits im Vorfeld strategisch gut aufgestellt und ihr Portfolio als Green Tech Company erweitert. „Um die Energiewende voranzutreiben und die Lösungen auch rasch umsetzen zu können, haben wir uns mit 49 Prozent an der Ökovolt Solartechnik beteiligt“, erklärt Salzburg-AG-CEO Schitter weiter. Das Unternehmen mit Standort in Deutschland und Österreich hat sich auf Planung und Errichtung von Großanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie spezialisiert und stärkt nun die Salzburg AG sowie die one2zero in ihrer Photovoltaik-Strategie.

„Doch mit dem neuesten Startup aus dem Hause Salzburg AG ist es noch lang nicht getan“, betont CEO Schitter. Das Unternehmen plant im Rahmen des eigenen Corporate-Venture-Programms bis 2025 sich an mindestens 13 Startups in Österreich und Europa zu beteiligen. „Damit können wir unser Know-how in Richtung Green Tech Company weiter ausbauen und mit den Startups wie Schnellboote Häfen anpeilen, die wir mit dem großen Dampfer Salzburg AG ansonsten nicht erreichen können“, begründet Schitter die Strategie.

one2zero.at

www.salzburg-ag.at