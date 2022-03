53.071 Corona-Neuinfektionen, leichter Rückgang in Spitälern

Heute melden die Ministerien 53.071 neue Ansteckungen - deutlich mehr als am Vortag. In den Spitälern werden 13 Infizierte weniger behandelt. 43 Personen sind seit gestern verstorben.

In den letzten 24 Stunden wurden 53.071 neue Corona-Ansteckungen gemeldet. Damit werden derzeit 43.090 Personen im Schnitt pro Woche mit Corona infiziert. Die aktuelle Inzidenz liegt bei 3358,96. Es gab 43 weitere Todesfälle seit Dienstag. Die Zahl der Spitalspatienten und Patientinnen liegt bei 3266. 227 Personen wurden auf der Intensivstation behandelt.

Aktuell gibt es 440.952 aktive Infektionen. Am Mittwoch vor einer Woche wurde mit 58.583 Neuinfektionen der bisherige Rekord seit Pandemiebeginn verzeichnet.

Höchster Mittwochswert in Niederösterreich

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert bei der Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen erreicht worden. Mit 620 (plus neun) Personen wurde nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) der bisherige Rekord von 614 am 20. November 2020 übertroffen. Mit 11.888 Neuinfektionen wurde der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn - nach 12.522 vor einer Woche - verzeichnet. Gleichzeitig wurden 13 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.

Insgesamt befanden sich 655 Covid-Erkrankte in Spitälern. Der überwiegende Teil der infizierten Normalpatienten werde "mit, und nicht wegen Corona aufgenommen", teilte die LGA auf Anfrage mit. In den Kliniken seien "ausreichend Betten vorhanden", wurde betont. Auf Intensivstationen wurden 35 Covid-Patienten behandelt, um einer weniger als am Vortag. 103 freie Intensivbetten standen laut LGA für an dem Virus Erkrankte zur Verfügung.

Die meisten Fälle im Bundesland, nämlich 132 (minus vier), wurden nach wie vor in Verbindung mit einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs verzeichnet. In Pflegeeinrichtungen wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Cluster mit bis zu 66 Infizierten registriert.

(red.)