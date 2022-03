Putin-Vertrauter Tschubais tritt zurück und reist ins Ausland

Der Berater des russischen Präsidenten will angeblich in die Türkei reisen. Abgeordnete der Putin-Partei dürfen Russland nur noch mit Erlaubnis verlassen, das sei aber schon vor Monaten vereinbart worden.

Der russische Präsident Wladimir Putin verliert einen altgedienten Vertrauten: Der Sonderbeauftragte für Beziehungen zu internationalen Organisationen, Anatoli Tschubais, hat seinen Rücktritt erklärt. Dies bestätigte ein Sprecher des früheren Spitzenpolitikers am Mittwoch in Moskau. Nach einem Bericht der Tageszeitung "RBK" soll der 66-Jährige zusammen mit seiner Frau Russland verlassen und in die Türkei ausreisen wollen. Eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, Tschubais habe Russland bereits verlassen und er hätte nicht die Absicht, zurückzukehren.

Von staatlicher Seite gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Der Rücktritt soll im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stehen. Von seinem Sprecher gab es dazu zunächst keine Angaben.

Tschubais ist die bisher hochrangigste Persönlichkeit in Russland, die von ihrem Posten zurückgetreten ist, seit dem Einmarsch in der Ukraine vor einem Monat, der in Russland nach offiziellen Sprachgebrauch als "spezielle Militäroperation" bezeichnet wird.

Tschubais gilt als Architekt der postkommunistischen Reformen in Russland in den 1990er Jahren. Er war Stabschef des früheren Präsidenten Boris Jelzin, von dem Putin Ende 1999 das Amt übernahm. Kritiker werfen Tschubais vor, die Anhäufung großer Vermögen durch einzelne Unternehmer geduldet zu haben, während Millionen Russen unter großer Armut litten. Tschubais führte einst auch eine liberale Oppositionspartei an und leitete das staatliche Technologieunternehmen Rusnano. Auch zuletzt hatte sich Tschubais für einen Umbau der Wirtschaft eingesetzt und galt als einer der am meisten profilierten Liberalen im Umfeld der Regierung.

Parlamentsabgeordnete der Kreml-Partei Geeintes Russland dürfen Russland unterdessen ohne Sondergenehmigung nicht mehr verlassen. Eine solche Erlaubnis müsse von Fraktionschef Wladimir Wassiljew erteilt werden, sagte der stellvertretende Generalsekretär der Partei, Alexander Sidjakin, der Staatsagentur Ria Nowosti am Mittwoch. Diese Entscheidung habe die Fraktion allerdings bereits vor Monaten getroffen, meinte er. Betroffen seien ausschließlich Duma-Abgeordnete von Geeintes Russland und nicht alle knapp zwei Millionen Parteimitglieder.

Keine Spaltung der russischen Elite

Generell stehe die politische Elite in Russland auch nach einem Monat Krieg gegen die Ukraine fest hinter Präsident Putin. "Es gibt keine Anzeichen für eine Spaltung", sagt Tatiana Stanovaya, Gründerin des Thinktanks „R.Politik“ der Nachrichtenagentur AFP. Weder das Entsetzen des Westens und die harten Sanktionen noch die Kritik einzelner Oligarchen scheinen die Loyalität gegenüber dem Staatschef zu erschüttern.

"Es gibt einen vollständigen Konsens, wenn auch möglicherweise mit Unterschieden in der Taktik", sagt Stanovaya. Es müsse unterschieden werden zwischen Vorbehalten gegen den Krieg und der Bereitschaft zum Handeln. "Die Menschen sind schockiert und viele glauben, dass die Invasion ein Fehler ist. Aber niemand ist in der Lage zu handeln. Jeder ist auf sein eigenes Überleben konzentriert", konstatiert Stanovaya. Auch Diplomaten aus dem Westen sehen trotz der folgenschweren Strafmaßnahmen bisher keine Anzeichen für einen politischen Wandel in Russland.

