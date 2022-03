Nato will Gefechtseinheiten an der Ostflanke verdoppeln

Acht statt bisher vier Gefechtseinheiten sind geplant. Neue Battlegroups sollen in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien stationiert werden. Deutschland will mehr Soldaten nach Litauen schicken.

Die Nato will ihre Ostflanke zur Abschreckung Russlands mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel mitteilte, sind als Standorte für die neuen, sogenannten Nato-Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen. Bestehende Battlegroups gibt es bereits in den drei Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen.

Die Entscheidung zur Verdoppelung der Gefechtseinheiten würden die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel am Donnerstag treffen, sagte Stoltenberg. Der Nato-Generalsekretär forderte Russland zugleich auf, Drohungen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu unterlassen. "Russland muss das nukleare Säbelrasseln stoppen. Ein Atomkrieg kann niemals gewonnen werden und sollte auch nicht geführt werden."

Die deutsche Regierung will jedenfalls die Zahl der Bundeswehr-Soldaten in Litauen weiter erhöhen. "Es wird weitere Verstärkung geben", sagte ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Über konkrete Details werde informiert, "sobald Truppenteile an der Nato-Ostflanke angekommen sind".

Flugabwehr und Radare

Das Portal „The Pioneer" berichtete, es würden zusätzlich rund 120 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen erwartet. Diese stellten eine Flugabwehrbatterie und sollten Radare sowie das Luftverteidigungssystem "Ozelot" mit sich führen. Erstes Personal sei bereits in Litauen eingetroffen, hieß es. Ein entsprechender Befehl liege seit vergangenem Freitag schriftlich vor.

Angesichts der angespannten Situation schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine hatte die deutsche Bundeswehr ihre Präsenz in Litauen im Februar bereits um 350 Soldatinnen und Soldaten erhöht. Dort führt Deutschland einen multinationalen Nato-Verband. Die Bundeswehr stellt derzeit über 900 der insgesamt 1600 Soldaten.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch hatte die deutsche Bundeswehr auch die Zahl ihrer in Rumänien stationierten Eurofighter zur Luftraumüberwachung auf sechs Maschinen erhöht. Zudem wurde die Stationierung von zwei Patriot-Luftabwehrsystemen in der Slowakei zugesagt.

(APA/AFP/Reuters)