Dieser Brite hüpft gern auf teure Klaviere

Jamie Cullum verwandelte das Konzerthaus in einen brodelnden After-Work-Club.

Auf Bösendorfer- und Steinway-Flügeln in Sneakers herumzuhüpfen ist auch eine Form von Punk. Allerdings ist aus dem erfrischenden Gestus mittlerweile ein unverzichtbarer Gimmick der Konzerte von Jamie Cullum geworden. Natürlich auch bei der ersten seiner drei Shows in Wien. Nichts gerät dabei zu Bruch, weil der immer noch bubenhaft wirkende 42-jährige Engländer ein Fliegengewicht ist. Und wer sich fragte, warum vier Sitze in Reihe zwölf frei waren, obwohl das Konzert offiziell ausverkauft war, erhielt die Antwort, als Cullum ins Publikum sprang, ebendiese Sitze erklomm und dabei exzentrische Mikrofonposen zeigte.

In diesem Moment verwandelte sich das Konzert in eine einzige große Büroschlussparty. Die Menschen strömten tanzend in den Mittelgang, wo Cullum seinen beschwingten Song „When I Get Famous“ in allen Richtungen ausreizte.