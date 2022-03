Omikron BA.2: Wann Infizierte hoch ansteckend sind

Der in Österreich dominierende Omikron-Subtyp BA.2 hat hinsichtlich Beginn und Dauer der Ansteckungsfähigkeit infizierter Personen einiges über den Haufen geworfen.

Positiv Getestete haben häufig wochenlang Symptome, wie etwa hartnäckigen Husten. Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass sie während dieser Zeit infektiös sind. Die Omikron-Variante BA.2 hat die Regeln geändert.

Fast 450.000 Personen befinden sich derzeit in Isolation, wurden also positiv getestet und mussten sich absondern. Der Großteil von ihnen erkrankte auch – die dominierende Omikron-Variante BA.2 verursacht selten asymptomatische Verläufe.

Zu den gängigsten Beschwerden gehören Müdigkeit, erhöhte Temperatur, Husten, Schnupfen, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen sowie der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Viele fühlen sich auch Tage und Wochen nach dem Ende der Isolation nicht gesund, leiden beispielsweise unter Abgeschlagenheit, geringer Belastbarkeit und vor allem hartnäckigem Husten.

Und fragen sich, wie lang sie eigentlich infektiös sein können und in welcher Phase der Erkrankung die Ansteckungsgefahr am höchsten ist. Der Subtyp BA.2 hat nämlich auch in dieser Hinsicht die Karten neu gemischt.