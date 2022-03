Grölen für den Frieden? Die Moral von Benefizkonzerten

Wohltätige Kulturveranstaltungen zugunsten der Ukraine-Hilfe sind dieser Tage allgegenwärtig. Darf man sie einfach nur genießen? Es ist kompliziert.

Musicalstars im Wiener Raimund Theater, Schlagersängerinnen und -sänger am Schwarzlsee bei Graz, Schauspiel und Musik in der Burg Perchtoldsdorf. Wer dieser Tage Kultur besuchen und dabei Gutes tun will, hat reichlich Angebot an Benefizveranstaltungen zugunsten der Ukraine-Hilfe. Nicht erst seit dem zehnstündigen Großevent im Wiener Happelstadion vergangenen Samstag, dessen 40.000 Besucherinnen und Besucher über 800.000 Euro für Volkshilfe und Nachbar in Not locker machten, ist das Modell umstritten.

Ein zu gemütlicher Weg, sich auf der moralisch „richtigen“ Seite zu wähnen, und zudem geschmacklos, zu genießen, tobt doch ein paar hundert Kilometer entfernt der Krieg. Das kritisieren die einen – während die anderen nicht sehen, was daran verwerflich sein könnte, wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit kostenlos zur Verfügung stellen, das Publikum Spaß hat, und zum Schluss Geld für Menschen übrig bleibt, die es brauchen. Eine harmlose Win-win-Situation also? Die Sache ist komplizierter.