Kiews Wunschliste an den Westen

Der Berater des ukrainischen Präsidenten bittet um Marschflugkörper, weitere Luftabwehrsysteme und zusätzliche Waffen. Und er fordert ein härteres Embargo gegen Russland.

Vier Punkte umfasst die Wunschliste, die die ukrainische Regierung am Mittwoch dem Westen vorlegte. In einer über Twitter abgesetzten Botschaft fragte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak provokant: „Ihr wollt nicht mehr von den toten Augen unserer ermordeten Kinder träumen und die Hitze von Mariupol spüren?“ Dann seien „nur vier Schritte“ nötig, um das zu ändern: Die Lieferung von Waffen zur Flugabwehr und Marschflugkörper; ein massives Embargo für die Einfuhr russischen Erdöls; und die Schließung von Häfen für russische Schiffe. Und Podoljak wies darauf hin, dass die Ukraine die geforderten Waffensysteme vor allem dann benötige, wenn die Nato sich weiterhin weigere, eine Flugverbotszone über dem umkämpften Land einzurichten.

Sorge der Nato vor Konfrontation mit Russland

Mit einem Flugverbot soll Russland die Möglichkeit genommen werden, Luftangriffe auf ukrainische Städte und das ukrainische Militär zu fliegen. Um es durchzusetzen, müssten aber Nato-Jets notfalls auch russische Flugzeuge abschießen und russische Luftabwehrsysteme lahmlegen oder zerstören. Davor schrecken die USA und ihre westlichen Verbündeten zurück – denn das würde, wie sie beteuern, in einem Dritten Weltkrieg enden.

Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiterhin massiven Widerstand gegen die russischen Truppen. Zwar ist es Russland offenbar nach wie vor nicht gelungen, die völlige Luftüberlegenheit im Kampfgebiet zu erringen. Großflächige Bombardements von Städten sind für die Ukrainer vor allem im Osten des Landes trotzdem nur schwer zu verhindern. Und so wie ihr russischer Gegner könnten auch die ukrainischen Streitkräfte Probleme mit dem Nachschub bekommen. Weitere Lieferungen von Luft- und Panzerabwehrsystemen aus dem Westen sind daher nötig, um den Druck auf die russischen Truppen aufrechtzuerhalten.

Kleine Schritte bei Verhandlungen

Zugleich gehen die Versuche weiter, eine Verhandlungslösung zwischen Kiew und Moskau finden. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, signalisierte nun vorsichtig Optimismus: Jeden Tag werde mit Russland verhandelt, berichtete er am Mittwochfrüh in einer Ansprache. Die Gespräche seien „sehr schwierig“ und „manchmal konfrontativ.“ Trotzdem komme man dabei „Schritt für Schritt voran“.

Eine rasche Einigung zwischen Moskau und Kiew halten Beobachter aber trotzdem für wenig wahrscheinlich. Die ukrainische Seite verlangt von Russland, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und sich zurückzuziehen. Moskau denkt nicht daran, diese Bedingung zu erfüllen. Ein großes Problem für Kiew wiederum sind Russlands Gebietsansprüche in der Ukraine. Moskau will, dass Kiew die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und die Unabhängigkeit der von Separatisten kontrollierten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk akzeptiert. Dazu könnten weitere Ansprüche auf zuletzt von Russland eroberte Gebiete im Süden der Ukraine kommen. Am ehesten möglich scheint derzeit ein Kompromiss in der Frage, ob die Ukraine künftig neutral sein soll.