Zwei Mitglieder der georgischen Legion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sie zeigen sich mittlerweile unbeeindruckt von den Fähigkeiten der russischen Armee.

Viele ausländische Kämpfer in der Ukraine wundern sich über die Fehler der Invasoren. Unterschätzen sie nun die russische Armee? "Die Presse“ hat mit einigen von ihnen in der Ukraine gesprochen.

Georgi steckt in voller Kampfmontur: Schusssichere Weste, mehrere Reservemagazine, Handschuhe, Schutzbrille, Camouflagemütze und natürlich ein Gewehr umgeschnallt. Auf der Brust prangt ein schwarzer Totenkopf, Blutgruppenabzeichen und das Wappen der georgischen Legion mit Drachen und rotem Kreuz auf weißem Untergrund. Georgi kommt eigentlich aus dem Süden Spaniens, aus Granada in Andalusien. Aber er hat georgische Wurzeln – und Erfahrungen, die sonst nicht viele vorweisen können. Der junge Spanier ist ein kampferprobter Soldat, der in Afghanistan und im Irak stationiert war.

„Ich konnte nicht mehr zusehen, wie Putin Frauen und Kinder abschlachtet“, sagt Georgi angewidert. „Putin ist ein Hurensohn! Man muss ihn und seine Schlächter bekämpfen!“ Nun ist er seit zwei Wochen in der Ukraine im Einsatz.