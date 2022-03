Höhere Löhne, weniger Geld?

Die Löhne werden heuer deftig steigen. Der Inflation hinken sie dennoch hinterher. Der Fiskus wird sich einmal mehr über ein schönes Körberlgeld freuen dürfen.

Es klingt verrückt. Aber tatsächlich könnten die Lohnerhöhungen heuer so stark ausfallen wie schon lange nicht mehr – und dennoch bleibt den Leuten unterm Strich weniger zum Leben.

Was gerade passiert, nennen Ökonomen den Beginn einer Lohn-Preis-Spirale – die in dem Fall jedoch eher eine Preis-Lohn-Spirale ist. Je mehr wir auch die Löhne erhöhen, wir hinken der Inflation dennoch hinterher. Einen Vorgeschmack liefert gerade die Elektronikindustrie. Sechs Prozent Lohnerhöhung fordert die Gewerkschaft. Das klingt spektakulär. Aber ein Blick auf die Fundamentaldaten zeigt: Die Inflation der zurückliegenden zwölf Monate liegt jetzt schon bei 3,5 Prozent und wird noch steigen. Das Wirtschaftswachstum wird zwar durch den Krieg getrübt, bleibt aber dennoch ansehnlich. Mit anderen Worten: Sechs Prozent wären für die viel bedeutendere Herbstlohnrunde der Metaller fast schon ein Schnäppchen für die Industrie. Gut möglich, dass die Teuerung im Sommer an der Zehn-Prozent-Marke kratzt. Dann wird das eine Lohnrunde, wie man sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.

Das Schlimmste daran: Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht viel übrigbleiben. Bereits im Vorjahr sorgte die rasant gestiegene Inflation je nach Branche für einen Reallohnverlust von bis zu 1,3 Prozent. Das könnte auch heuer blühen, sagt das Wifo.

Aber zumindest einer kann sich über hohe Lohnabschlüsse richtig freuen: Der Staat. Von jeder Lohnrunde fließt rund ein Drittel in Form von Steuern und Sozialabgaben an ihn. Damit finanziert er bekanntlich milliardenschwere Entlastungspakete wie zuletzt jenes gegen die hohen Energiepreise. Ein Blick auf den Lohnzettel zeigt, wer all die Entlastungspakete bezahlt. Trotz Steuerreformen ist der Unterschied zwischen brutto und netto in kaum einem anderen Land höher als in Österreich. Dort muss man ansetzen. Bei den Lohnnebenkosten, bei der kalten Progression.