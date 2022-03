Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das bringt die neue Verordnung: Angesichts der hohen Corona-Zahlen muss ab Donnerstag österreichweit in Innenräumen wieder Maske getragen werden. Außerdem können Corona-Infizierte ohne Freitesten nach fünf Tagen wieder arbeiten und einkaufen gehen - wenn sie 48 Stunden symptomfrei waren und mit Maske. Die dazugehörige neue alte Teststrategie mit fünf Gratis-Tests pro Monat soll heute, Donnerstag, beschlossen werden. Mehr dazu.

Warten auf Godots Verordnung: Als Unternehmer wäre es praktisch, rechtzeitig eine neue Verordnung zu kennen, als Kunde auch. Die Ausreden der Regierung waren schon mal besser, schreibt Philipp Aichinger anlässlich der erneuten Verzögerungen in der seit mehr als zwei Jahre andauernden Pandemie im aktuellen Leitartikel. Mehr dazu [premium]

EU-Gipfel berät mit Biden weitere EU-Sanktionen: Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den EU-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden, der als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Just, als Joe Biden in Brüssel eintrifft, um die Einigkeit des Westens gegen Putin zu bekräftigen, zanken die Europäer über Energiepolitik, schreibt Oliver Grimm im aktuellen Brüssel-Briefing. Mehr dazu [premium]

Russische Truppen vor Kiew gestoppt: Russische Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter zahlreiche Städte und Gebiete im ganzen Land an - sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. Zu unserer Live-Berichterstattung: Mehr dazu.

Ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright verstorben: Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren an Krebs gestorben. Albright stieg unter dem demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton zur ersten Frau an der Spitze des Außenministeriums in Washington auf. Mehr dazu.

Höhere Löhne, weniger Geld? Es klingt verrückt. Aber tatsächlich könnten die Lohnerhöhungen heuer so stark ausfallen wie schon lange nicht mehr – und dennoch bleibt den Leuten unterm Strich weniger zum Leben. Der Fiskus wird sich einmal mehr über ein schönes Körberlgeld freuen dürfen, schreibt Jeannine Hierländer in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Heute vor 90 Jahren: Ein fixes Datum für Ostern: Am 24. März 1932 schrieb die Neue Freie Presse von der Kalenderreform, die Ostern ein fixes Datum zusprach. Mehr dazu [premium]