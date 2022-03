Toshiba-Aktionäre stimmen gegen Abspaltungsplan und Buyout-Bemühungen

Es hätte einer einfachen Mehrheit bedurft. Doch der Vorschlag des Unternehmens wurde von den Aktionären nicht unterstützt.

Die Aktionäre des japanischen Toshiba-Konzerns haben am Donnerstag gegen eine geplante Abspaltung der Sparte mit elektronischen Geräten gestimmt. Der von aktivistischen Investoren unterstützte Antrag, dass der Konzern sich um mehr Übernahmeangebote für Unternehmensteile bemühen müsse, stieß ebenfalls nicht auf genügend Zustimmung auf der außerordentlichen Hauptversammlung. An der Börse kam das nicht gut an: Die Toshiba-Aktien rutschten zeitweise rund drei Prozent.

"Unter Berücksichtigung der Meinungen der Aktionäre werden wir verschiedene strategische Optionen ausloten, um den Unternehmenswert zu steigern", sagte Konzernchef Taro Shimada, der diesen Monat erst das Ruder bei Toshiba übernommen hatte, am Ende des Aktionärstreffen. Der Vorschlag, Möglichkeiten für Verkäufe an oder Minderheitsbeteiligungen von Finanzinvestoren anzustreben, kam vom zweitgrößten Toshiba-Aktionär 3D Investment Partner aus Singapur und wurde vom größten Aktionär Effissimo Capital Management und der Nummer Drei Farallon Capital Management unterstützt.

Ungeachtet der Abstimmungsergebnisse wollen aktivistische Investoren trotzdem nicht ihren Plan zu den Akten legen, Gespräche mit Finanzinvestoren wieder aufzunehmen, wie mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters schon vor der Versammlung gesagt hatten. Einige Aktionäre rechnen damit, dass einer oder zwei der Mehrheitsaktionäre auf der jährlichen Hauptversammlung im Juni eigene Kandidaten für die Wahl in den Toshiba-Verwaltungsrat aufstellen werden, um ihr Vorhaben besser durchsetzen zu können.

(APA/DPA)