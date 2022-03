Die Rückkehr der Deix-Figuren

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Mit „Rotzbub“ hat sich Filmproduzent Josef Aichholzer erstmals in die Welt des Animationsfilms gewagt – und die legendären Charaktere von Manfred Deix zum Leben erweckt.

Das Adjektiv „deixisch“, das der Filmproduzent Josef Aichholzer verwendet, gibt es offiziell natürlich nicht. Aber doch weiß jeder, der die Karikaturen des legendären Manfred Deix kennt, genau, was damit gemeint ist.

Nun: Es ist ein ziemlich deixischer Film, der am Mittwochabend im Gartenbaukino nach mehreren Corona-Verschiebungen seine Österreich-Premiere feiert. Die Arbeiten für „Rotzbub“ – Österreichs erster Animationsfilm in Kinofilmlänge übrigens – waren auch für einen erfahrenen Produzenten wie Aichholzer (u.a. „Die Fälscher“), absolutes Neuland.

„Ein Sprung ins kalte Wasser“ sei das gewesen, sagt Aichholzer heute, nach vielen Jahren, die es gebraucht hat, um die unverwechselbaren Figuren aus dem Deix-Universum zum (3D-)Leben zu erwecken und mit ihnen einen Film zu produzieren, der nicht nur auf dem Leben des (jungen) Manfred Deix basiert, sondern auch, in den 1950ern angesiedelt, von der „Pubertät der Republik“ erzählt.

Idee entstand vor eineinhalb Jahrzehnten

„Ich habe immer gespürt, dass in Manfreds Figuren eine Kraft drinnen steckt“, sagt Aichholzer. „Sowohl in seiner handwerklichen Arbeit, aber auch darin, was er über die österreichische Seele erzählt.“ Das schrie, fand Aichholzer, „danach lebendig zu werden“.