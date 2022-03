Russland schließt Pipeline aufgrund von "Sturmschäden"

Nicht nur, dass „unfreundliche Nationen“ künftig russisches Gas in Rubel bezahlen müssen, sorgte für höhere Gaspreise. Russland schloss auch eine Pipeline am Schwarzen Meer. In den USA sinken die Rohölvorräte.

Der russische Präsident Wladimir Putin brachte am Mittwoch mit seinem Rubel-Schachzug die Finanzmärkte in Turbulenzen. Wie berichtet hat er angekündigt, dass „unfreundliche Nationen“ künftig russisches Erdgas in Rubel bezahlen müssen. Damit stützt er die ins Trudeln geratene Landeswährung und entschärft somit auch die Wirtschaftssanktionen des Westens. Doch dies war nicht der einzige Schachzug Putins. Gleichzeitig kündigte Russland an, dass die Schwarzmeer-Terminals des Kaspischen Pipeline-Konsortium aufgrund von „Sturmschäden“ geschlossen werden.

Für Jeffrey Halley, den leitenden Marktanalyst Asien-Pazifik der Devisenhandels-Plattform OANDA, sind das die Gründe, warum die europäischen Gas-Benchmarks um 30 Prozent gestiegen sind. Zudem ließ die Schließung der Pipeline, durch die 1,20 Prozent des weltweiten Rohöls fließen, die Ölpreise in die Höhe schnellen und die Rohölsorte Brent auf über 120,00 Dollar pro Barrel steigen. „Der Teufel steckt natürlich im Detail, und die europäischen Importeure weisen zu Recht darauf hin, dass die Zahlungsbedingungen in den Lieferverträgen die Zahlung in harter Währung vorsehen, hauptsächlich in US-Dollar und Euro. Viel Glück bei der Durchsetzung dieser Bedingungen, denn Russland wird wahrscheinlich antworten, dass das Einfrieren seiner Währungsreserven ebenfalls illegal ist. Wie immer werden die Heerscharen von Anwälten die Gewinner sein“, schreibt Halley in seiner Analyse.

US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

Weiters betont er: „Die Ereignisse auf den Energiemärkten über Nacht haben die Weltmärkte mit einer harten Dosis Realität konfrontiert. Selbst wenn der Konflikt in der Ukraine morgen aufhören würde, würde die Inflationswelle, die durch die Unterbrechung der Rohstoffversorgung ausgelöst wird, nicht aufhören. Die Welt hat sich verändert, und die Globalisierung ist der Verlierer."

Auch an den Aktienmärkten sorgte Putins Intervention für einen Dämpfer. Und auch die über Nacht veröffentlichten US-Daten „gaben keinen Anlass zu Optimismus“, meint der Marktanalyst. Die Verkäufe neuer Eigenheime stiegen in den USA weniger stark als erwartet. „Das Wort r für Rezession macht immer mehr die Runde“, schreibt Halley und kritisiert, dass die Notenbanken der Inflation weiterhin hinterherhinken. Und mittlerweile seien auch die US-Rohöllagerbestände starker gesunken als erwartet. Auch das sorge dafür, dass die Ölpreise hoch bleiben.

(gh)