Chelsea kann in Champions League vor Heimfans antreten

Kein Verkaufsstopp für Tickets in europäischen Bewerben und im Cup

Chelsea kann im Heimspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Real Madrid auf die Unterstützung der eigenen Anhänger bauen. Die britische Regierung änderte die Sonderlizenz des Premier-League-Clubs dahingehend, dass ab sofort Tickets für europäische Bewerbe sowie Pokalspiele verkauft werden dürfen. Zudem können sich Fans auch Karten für die Liga-Auswärtspartien ihrer Mannschaft kaufen. Das teilte das Ministerium für Digital, Kultur, Medien und Sport am Mittwoch mit.

Das DCMS fügte allerdings gleich hinzu, dass sämtliche Erlöse an die zuständigen Wettbewerbsorganisationen gehen, Chelsea selber also keine Einnahmen lukrieren wird. Die Londoner wurden nach dem Start des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine wegen ihres russischen Noch-Besitzers Roman Abramowitsch mit harten Sanktionen belegt. Eine davon ist, dass der Club keine Karten für Heimspiele in der Liga verkaufen darf.

Inhaber von Dauerkarten und diejenigen Fans, die Tickets vor den Sanktionen gekauft haben, können an den Heimspielen allerdings teilnehmen. Chelsea hat den David-Alaba-Arbeitgeber Real am 6. April (21.00 Uhr) zu Gast, das Rückspiel folgt am 12. April (21.00) in Spanien. Ebenfalls auf große Fan-Unterstützung können die "Blues" im FA-Cup-Halbfinale gegen Crystal Palace bauen, das am 16. April im Londoner Wembley Stadion durchgeführt wird.