Mit dem Rad auf ein Fischbrötchen nach Cuxhaven

Hauptbild • Land. Immer bretteleben geht es dahin am Elberadweg. Deiche ausgenommen. • photocompany gmbh

Diese Tour ist voller Überraschungen. Die Menschen an der Nordsee sind nicht steif, Radfahren am Deich ist alles andere als langweilig,

und Hamburg liegt gar nicht an der Nordsee.

Hamburg und Wien haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Beide liegen mit der Elbe und der Donau an großen Flüssen, haben fast gleich viele Einwohner, und zwar rund 1,8 Millionen. Sie sind ausgestattet mit klischeehaften Charakterzügen, die scheinbar genauso unsterblich sind wie deren Protagonisten. Hamburg und Wien leben auch heute noch gut mit diesem alten Image und verkaufen Heurigenromantik und Seemannsgarn.

Wie es für Klischees typisch ist, haben sie auch einen realen Hintergrund. Und wer das in Hamburg finden will, der setzt sich am besten aufs Rad und taucht ein in die engen und winkligen Viertel am Nordufer der Elbe in St. Pauli, wo es nur so wimmelt von urigen Fischkneipen, legendären Bars und originellen kleinen Museen und Ausstellungen. Eine solche Entdeckungsreise lässt sich ausbauen zu einer ausgewachsenen Radreise entlang der Elbe bis zur Nordsee, auf der es zwar meistens geradeaus geht, was aber alles andere als langweilig ist. Drei bis vier Tage lassen sich mit der Tour bis Cuxhaven solide füllen. Mit Sightseeing in Hamburg ist man für eine Woche gut beschäftigt.