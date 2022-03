Niemand will die Masken in den Schulen angreifen

Der Gesundheitsminister verordnet in Innenräumen wieder die Maske. Für die Schulen gilt das nicht. Dort will der Bildungsminister bei der bisherigen Regelung bleiben.

„Es gilt die Maskenpflicht in Innenräumen.“ Mit dieser doch sehr vereinfachten und plakativen Aussage beschreibt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die neuerlichen Verschärfungen. In den Schulen gilt die Maskenpflicht aber nicht (also zumindest nicht in den Klassenräumen). Wieso?

„Dort ist der Kollege Polaschek (Bildungsminister Martin Polaschek, Anm.) zuständig“, sagt Rauch im Interview mit dem Ö1-Morgenjournal. Und weiter: „Das ist ganz klar. Das ist seine Zuständigkeit dort. (...) Das ist seine Aufgabe, das zu regeln."