Stoltenberg bleibt Generalsekretär der Nato

Die norwegische Nationalbank muss warten: Das Mandat des 63-Jährigen wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Jens Stoltenberg bleibt wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato. Die Bündnisstaaten hätten beim Gipfeltreffen entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, teilte das Verteidigungsbündnis am Donnerstag mit. Somit muss die norwegische Zentralbank länger auf ihn warten, war er doch bereits Anfang Februar zum Chef ebendieser ernannt worden.

Gerüchte über einen Verbleib hatte es zuletzt wieder gehäuft gegeben. Eine Sprecherin des Finanzministeriums in Oslo sagte kürzlich dem norwegischen Rundfunksender NRK, man sei sich bewusst, dass eine Verlängerung bei der Nato ein Thema sei. Man bereite sich darauf vor. Nun ist es also so weit.

Als Hintergrund gelten der Ukraine-Krieg und die schweren Spannungen mit Russland. Die Mitgliedsländer haben sich, wie erwartet, für einen erfahrenen Mann an der Spitze in diesen Zeiten entschieden.

Stoltenberg mit längster Amtszeit

Anerkennung hat sich Stoltenberg vor allem als Vermittler zwischen den teils sehr unterschiedlichen Interessen der mittlerweile 30 Nato-Staaten erworben. Als sein Verdienst gilt insbesondere die Moderation in dem während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eskalierten Streit um die Verteidigungsausgaben der europäischen Alliierten. Trump drohte zeitweise sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis.

Ob er bleibt oder nicht: In der jüngeren Geschichte des Bündnisses ist Stoltenberg mit fast acht Jahren bereits der Generalsekretär mit der längsten Amtszeit. Er hat sogar den Deutschen Manfred Wörner überholt. Der Ex-Verteidigungsminister von der CDU war von 1988 bis zu seinem Tod im Jahr 1994 der höchste internationale Beamte der Allianz.

(APA/DPA)