In Harnisch und Rüstung: Stichfeste Gestalten

Martialisch im Harnisch über Schlachtfelder fegende Superheldengestalten eines brachial verklärten Mittelalters auf der einen Seite, grotesk verballhornte traurige Gestalten in rostiger Hülle mit quietschendem Scharnier auf der anderen: Das sind so circa die Pole, zwischen denen Rüstungen (und ihr menschlicher Inhalt) in breitenwirksamen Erzeugnissen der Populärkultur auftauchen.

Ein realistisches, historisch verbürgtes Bild liegt allerdings in einem großzügig offen gelassenen Dazwischen, und auf genau dieses möchte Stefan Krause, Direktor der Hofjagd- und Rüstkammer in der Wiener Hofburg, mit einer großen Sonderausstellung demnächst hinweisen. „Bei meinen Recherchen stoße ich in der Popkultur häufig auf ein veraltetes, verstelltes Bild von Harnischen und der ritterlichen Kultur, das viele Menschen im Hinterkopf mit sich herum­tragen“, fasst er zusammen.

Wer sich von „Iron Men“, so der Titel der Ausstellung, nun aber zahlreiche Querverweise von historischen Exponaten auf die Gegenwart erwartet, möge diese Erwartung gleich korrigieren. Denn, so Krause, von Monthy Python bis hin zu platter Mittelalterfantasy muss alles von den Besucherinnen und Besuchern selbst mitgedacht und, der Intention des Ausstellungsmachers folgend, im Anschluss bestenfalls auch gleich verworfen werden.

Leihgaben aus aller Welt

Viele der verklärten und faktisch unrichtigen Vorstellungen von dieser „stählernen Mode“, wie der Untertitel der Ausstellung keck nahelegt, gehen auf die Romantik und das 19. Jahrhundert zurück. Zahlreiche Rüstungen, die heute irgendwelche Rittersäle in Schlössern oder Provinzmuseen besiedeln, sind aus mehr oder weniger billigem Material gefertigte Nachbildungen, die es damals als Dekoration zu erstehen gab. Allein die Vorstellung, die Männer (und wenigen Frauen) in Harnisch seien im Eigentlichen ein Phänomen des Mittelalters, ist ja schon unrichtig.

pompös. Die Adlergarnitur von Erzherzog Ferdinand II. mit rekonstruiertem Federbusch. KHM Museumsverband

Erst Innovationen bzw. die Ergebnisse von Trial-and-Error-Verfahrenssuchen der frühen Neuzeit und Renaissance erlaubten es, flexible und stabile Körperhüllen aus Stahl anzufertigen. Die dafür notwendigen Techniken existierten im Mittelalter schlichtweg nicht.

„Nur ganz wenige Originale, die nicht überrestauriert sind, sind weltweit erhalten“, betont Stefan Krause und hebt zugleich hervor, dass die zum Kunsthistorischen Museum zählende Hofjagd- und Rüstkammer eine der besten Sammlungen an Originalexponaten weltweit beherberge.

Aufgrund des Renommees der Institution sei es auch möglich geworden, Leih­gaben aus Institutionen wie dem Metropolitan Museum in New York, dem Patrimonio Nacional in Madrid und – erstmals außerhalb Londons zu sehen – der Wallace Collection zu gewinnen.

Nicht nur Insider und Kennerinnen der Materie soll die Schau freilich ansprechen, sondern die Highlights unter den Exponaten dürften auch für Menschen ohne Vorwissen ihre Strahlkraft entfalten. Besonders stolz ist Stefan Krause etwa auf die Möglichkeit, einen aufwendig gearbeiteten Harnisch aus der berühmten Werkstatt von Kolman Helmschmid zeigen zu können: Die gebauschte Silhouette ist der Kleidung der Landsknechte nachempfunden; kunstvoll gearbeitete Details im Metall sollen nach Trompe-l‘Œil-Manier so wirken, als gäben sie den Blick auf darunter­liegendes Textil frei.

Auch andere und nicht stählerne Bekleidungsgewohnheiten jener Zeit sind Thema in der Ausstellung. Wenn sie nicht gerade in den Kampf zogen, ließen sich Herrscher in Harnischen und Kampfmontur abbilden, um so ihre Macht zu unterstreichen. Eine Umkehr dieses ständisch klar kodifizierten Gehabes findet sich gleichwohl in einem Bildnis von Herzog Heinrich dem Frommen aus Sachsen: Er ließ sich ebenfalls in der Montur der Landsknechte malen, was also in etwa dem entspricht, was man in der heutigen Modesoziologie als „Bubble up“-Effekt kennt: Mode von der Straße wird in die Sphären des Luxus und der Mächtigen aufgenommen, um klare Kommunikationsimpulse zu setzen.

Ein geharnischter Lebensweg

Die Ausstellung „Iron Men“ soll, so die Intention von Stefan Krause, Besucherinnen und Besucher über einen chronologischen Parcours und thematisch angelegte Kapitel an ihr Thema heranführen: „Was die Chronologie betrifft, so werden wir dem Leben eines Mannes in Rüstung ab dem Anlegen des ersten Kinderharnischs bis zu einem in großer Höhe angebrachten Funeralhelms bei seinem Begräbnis folgen.“ Bedeutsam für die Anfertigung der kunstvollsten Modelle war naturgemäß auch der Aspekt der Anpassung an den Körper des Auftraggebers.

Die Notwendigkeit, den Harnisch aufgrund der Eigenschaften eines alles andere als elastischen Materials passgenau herzustellen, führte zur Entwicklung von Verfahren bis hin zu dem, was man heute als die Herstellung eines 3-D-Wachsmodells bezeichnen würde – so bei Kaiser Karl V., dessen Beine als Wachsabdruck quer durch Europa, von Toledo in eine berühmte Plattnerwerkstatt in Augsburg, geschickt wurden.

stofflich. Ein Harnisch mit Anmutung der Landsknechtkleidung für Wilhelm von Rogendorf. KHM Museumsverband

Dort nämlich wirkte Kolman Helmschmid, der neben Filippo Negroli in Mailand und Konrad Seusendorfer, allerdings als angestellter Hofplattner, in Innsbruck zu den Lieferanten von Harnisch-Haute-Couture zählte, wenn man einen kühnen Vergleich ziehen darf, den der Titel „Mode in Stahl“ zu erlauben scheint. Auch aus diesen – wie aus zahlreichen anderen – Luxuswerkstätten kam parallel ebenso Massenware (Rüstungs-Ready-to-Wear?), mit der ganze Heere ausgestattet wurden.

Genderfluide Rüstung

„Mir war es wichtig, auch den Aspekt der geharnischten Frau einzubringen. Der Harnisch war zwar vorwiegend ein männliches Kleidungsstück, aber es gibt auch andere Facetten, bis hin zur genderfluiden Rüstung“, weist Stefan Krause auf einen weiteren Aspekt hin, der ihn bei der Vorbereitung der Ausstellung beschäftigte.

Hervorzuheben ist etwa die Lebensgeschichte der Baskin Catalina de Erauso, die aus einem vorgezeichneten klösterlichen Dasein ausbrach, eine männliche Identität (inklusive Rüstung) annahm und in die südamerikanischen Kolonien zog. Als erfolgreiche(r) Lateinamerika-Rückkehrer(in) wurde ihr/ihm via päpstlichen Erlass zugestanden, weiterhin ein Leben in Männerkleidern zu führen: Als Antonio de Erauso kehrte er später nach Mexiko zurück. Auch Kleider in Stahl machen eben Leute.

Tipp: „Iron Men“. Die Ausstellung über „Mode in Stahl“ ist im Kunsthistorischen Museum vom 29. März bis 26. Juni zu sehen. Details zum Programm auf www.khm.at

