Wer Flüchtlinge aufnimmt, sollte wissen, was auf einen zukommt

Leserin Johanna Staschek hat 2015 eine syrische Frau aufgenommen - und würde wieder Flüchtlinge aufnehmen. Auch wenn sie sich seitens der Behörden manchmal gänzlich im Stich gelassen fühlte.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Dem Artikel von Frau Thalhammer kann ich nur zustimmen. Vieles, was auf private Quartiergeber zukommt, wird seitens der Regierung, nicht erwähnt. Abgesehen davon, dass das Geld für Flüchtlinge, vorne und hinten nicht reicht, gibt es weitere Probleme, die es zu lösen gilt.

Wir haben 2015 eine syrische Frau aufgenommen. Für's Zimmer brauchte sie nichts zu zahlen. Auch nichts für Essen oder Kleidung. Das bisschen, was sie bekam, sollte sie sparen. Natürlich steigen die Haushaltskosten, wie Strom und Gas, wenn eine Person dazu kommt. Das größere Problem war die Sprachbarriere. Die Frau konnte nur gebrochen Englisch. Auch der Zeitaufwand, war nicht unerheblich. Sie brauchte Hilfe, bei Behördenwegen, Arztbesuchen, Spracherwerb. Das lässt sich für Berufstätige nicht so einfach managen.

Traumatisierung

Das größte Problem war die Traumatisierung und die psychischen Probleme unseres Schützlings. Und da wurden wir seitens der Behörde gänzlich im Stich gelassen. Es gab und gibt, viel zu wenige Therapieplätze und Dolmetscher. Daran hat sich nichts geändert. Wir mussten privat, Termine bei Psychologen oder Psychiater organisieren. Mit sehr langen Wartezeiten. Es ist kein Unterschied zwischen Ukrainischen, Syrischen oder Afghanischen Flüchtlingen. Alle sind traumatisiert von Krieg, Terror und Flucht. Es kommen jetzt sehr viele Kinder. Die sind besonders schutzbedürftig und brauchen professionelle Hilfe.

Das alles, wird für uns aber kein Hindernis sein, wieder Flüchtlinge aufzunehmen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben mehr Geld zur Verfügung, als vielleicht andere. Die haben aber mehr Zeit. Die sie einbringen könnten.

Chaos bei Deutschkursen

Nicht zu vergessen, dass die Flüchtlinge von heute, genauso Deutschkurse brauchen, wie die von 2015. Und das war damals schon ein Chaos! Flüchtlinge die in Niederösterreich untergebracht wurden, hatten in Wien Deutschkurse, aber kein Geld für einen Fahrschein! Zumindest werden jetzt die Ukrainischen Flüchtlinge nicht mit Abschiebung bedroht, wie damals die Syrer oder Afghanen, weil sie die Integrationsauflagen nicht erfüllen konnten. Und, wer psychisch krank ist, kann nicht lernen! Hiermit wird eine Integration in den Arbeitsmarkt, nicht so rasch möglich sein, wie der Staat sich das vorstellt. Man muss sich auch bewusst sein, dass der Zeitpunkt, wo man wieder "seine Ruhe" in seiner Wohnung haben will, kommen wird. Und, dass da der Krieg noch lange nicht vorbei sein wird.

Johanna Staschek, 2344 Maria Enzersdorf