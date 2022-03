Sturz von Hochhaus in Montreux: vier Familienmitglieder tot

Polizisten wollten den Vater zu einem Termin bei der Schule vorladen. Wenig später hatten er und seine Familie sich von ihrem Hochhausbalkon gestürzt. Ein Sohn (15) überlebte vorerst schwer verletzt. Die Umstände sind unklar.

Unfassbarer Vorfall in der Schweizer Stadt Montreux am Genfersee (Kanton Waadt): Im Zentrum der Stadt haben sich mehrere Mitglieder einer Familie am Donnerstagmorgen vom Balkon ihrer Wohnung im siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei starben laut Polizeiberichten ein Ehepaar (beide Partner waren etwa 40 Jahre alt), ihre achtjährige Tochter und die Zwillingsschwester der Frau; der Sohn des Paares (15) überlebte vorerst schwer verletzt.

Die Umstände und Hintergründe sind teils seltsam, teils unbekannt. Es dürfte sich sonst keine weitere Person in der Wohnung aufgehalten haben. Es ist vor allem auch unklar, ob die Kinder freiwillig sprangen oder von Erwachsenen mitgerissen wurden.

Vor dem Sprung kamen demnach zwei Polizisten zur Wohnung, um eine behördliche Vorladung gegen den Vater zu vollstrecken. Es ging um eine schulische Angelegenheit; die Kinder wurden laut Polizei von ihren Eltern oder Privatlehrern zuhause unterrichtet (Homeschooling), die Eltern hätten sich in dem Zusammenhang regelmäßig bei der prinzipiell zuständigen Schule melden müssen, aber das seit längerer Zeit unterlassen.

Aus Frankreich zugezogen, unauffällig, Räucherstäbchen

Nach dem Anklopfen habe eine Stimme in der Wohnung gefragt, wer da sei, heißt es. Dann sei es in der Wohnung wieder still geworden. Die Polizisten gingen nach einiger Zeit wieder weg - doch da lagen die Körper der Menschen bereits vor dem Haus auf dem Gehsteig und ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Das Gebäude liegt fast direkt am See, gegenüber des bekannten Casinos von Montreux.

Die Personen sprangen vom 7. Stock des mittleren Hochhauses. REUTERS

Berichten von Nachbarn und der Polizei des französischsprachigen Schweizer Kantons zufolge handelte es sich bei der Familie um französische Staatsbürger, die vor einigen Jahren nach Montreux zugezogen waren und unauffällig lebten. Der Beruf des Vaters war vorerst unbekannt, über ihn heißt es, er habe im Flur oder Lift des Wohnhauses nie gegrüßt und auffallend häufig irgendwelche Pakete geliefert bekommen. In den vergangenen Tagen habe es oft stark nach Räucherstäbchen aus der Wohnung gerochen.

Suizid-Prävention Es gibt eine Reihe an Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA/DPA/red.)