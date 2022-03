Ai Weiwei vor dem Symbol der österreichischen Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus "O5" an der Mauer des Wiener Stephansdoms. Ein Foto dieser Serie bildet das Cover der "Presse am Sonntag".

"Die Presse am Sonntag" feiert den 13. Geburtstag. Der chinesische Künstler Ai Weiwei ist unser Gast-Chefredakteur. In dieser Folge erzählen Außenpolitikchef Christian Ultsch und Kunstkritikerin Almuth Spiegler, wie die Arbeit mit dem Künstler zustande kam, von den Treffen mit Ai Weiwei in Lissabon, Rom und Wien und was Sie in der Zeitung lesen werden.

Sie wollen eine "Presse am Sonntag" von Ai Weiwei? Die 13. Jubilöumsausgabe mit Gast-Chefredakteur Ai Weiwei erscheint am Sonntag, den 27. März 2022. Sie bekommen diese Ausgabe am Sonntag in Tankstellen und auf Bahnhöfen. Sie können aber auch eine Ausgabe um 4 Euro versandkostefrei nachbestellen in unserem Presse-Shop. Alle Texte der Jubiläumsausgabe finden Sie unter diepresse.com/aiweiwei2022



