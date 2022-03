Neue Covid-Verordnung als Farce

Die Verkürzung der Isolation soll offensichtlich deren endgültiges Ende einleiten. Dass Infektionen auch nach fünf Tagen möglich sind, wird in Kauf genommen – aber nicht kommuniziert.

Wenn die ÖVP in dieser Regierung etwas will, dann bekommt sie das auch – das ist die wichtigste Erkenntnis aus der neuen Verordnung zu den Corona-Maßnahmen. Die Alternative zur Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen – bei Veranstaltungen ab 100 Personen ohne zugewiesenen Sitzplatz sowie in der Nachtgastronomie darf auf 3-G ausgewichen werden – war ebenso wenig die Idee von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wie die Verkürzung der Isolation für Infizierte von zehn auf fünf Tage.

Nun wird die 3-G-Regel in diesen Bereichen weder einen allzu dämpfenden noch einen verstärkenden Effekt auf die Ausbreitung des Virus haben. Österreich hat sich für den Weg der unkontrollierten Durchseuchung entschieden, die Omikron-Variante BA.2 zirkuliert praktisch ungebremst – unter Geimpften und Genesenen ebenso wie unter Ungeimpften. Offenbar geht es bei dieser Ausnahme darum, Feste wie etwa Hochzeiten unter einigermaßen machbaren Bedingungen zu ermöglichen und zu verhindern, dass die Nachtgastronomie erneut schließen muss.