"Ganz Europa ist in Gefahr"

Die 27 EU-Chefs ringen unter Beisein von US-Präsident Biden nach einem Monat Krieg in der Ukraine um Einigkeit. Doch die bröckelt - allen voran in der Energiefrage.

Auf den Tag genau einen Monat nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine traten die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen, bei dem es vor allem um eines geht: die bisher ziemlich stabile Einheit des Westens gegenüber dem Regime Wladimir Putins zu verteidigen. Für 90 Minuten stößt auch der amerikanische Präsident, Joe Biden, zu den 27 dazu, und er hat eine Milliarde Dollar Finanzhilfe für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge in Europa sowie das Versprechen in der Reisetasche, möglichst viele Lieferungen von amerikanischem Flüssiggas nach Europa zu dirigieren.

Doch die gebetsmühlenhaft beschworene Einigkeit der Europäer zeigt mit jedem Tag mehr Risse. Besonders akut ist das beim Thema der Abnabelung von russischen Energieträgern, allen voran Erdgas, bei dem das amerikanische Flüssiggas kurzfristig helfen sollen, veranschaulicht das deutlich. Nach außen betonen alle 27, dass sie dieses Ziel anstreben, um nicht länger vom Kreml erpressbar zu sein. Doch einen Boykott russischer Energieträger wird es auf absehbarer Zeit nicht geben. Die Bundeskanzler Österreichs und Deutschlands haben das bereits vor dem Gipfel mit ziemlich klaren Worten ausgeschlossen.