Warum Kim ausgerechnet jetzt seine gewaltigste Rakete zündet

Während die Welt auf den Krieg in der Ukraine schaut, schießt das Kim-Regime seine erste Interkontinentalrakete seit fünf Jahren ins All. Und ohne Zweifel werden schon bald weitere folgen. Denn der Diktator nützt die polarisierte Weltlage, um sein Waffenprogramm auszubauen

Der Zeitpunkt hätte für das Kim-Regime günstiger nicht sein können: Als Nordkoreas Militär am Donnerstag seine Interkontinentalrakete ins All schoss, fanden sich die westlichen Staatschefs gerade in Brüssel ein, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. Nach ersten Analysen handelt es sich um eine Provokation sondergleichen: Von einem Vorort Pjöngjangs aus erreichte der atomwaffenfähige Flugkörper eine Höhe von über 6000 Kilometern, schätzt man in Tokio. Zum Vergleich: Die internationale Raumstation ISS umkreist die Erde derzeit auf rund 400 Kilometer Höhe.

Auch Südkorea ist sich sicher, dass die getestete Interkontinentalrakete schlagkräftiger ist als die Hwasong-15, die Nordkorea zuletzt 2017 zündete. Seit einigen Monaten bereits treibt Diktator Kim Jong-un sein Waffenprogramm zügig voran. Allein im Jänner testete er elf Raketen, so viel wie noch nie in so kurzer Zeit.

Tiefes Misstrauen

Doch dies war nur das Vorspiel für die Langstreckenrakete gestern, die größte Militärprovokation des Landes seit fünf Jahren. Damit beweist Pjöngjang, dass es sich von nichts und niemandem davon abhalten lassen wird, sein Nuklearprogramm so weit zu entwickeln, dass es die USA mit einer Atombombe ins Visier nehmen kann.