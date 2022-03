Berlin hat Geld für alles

Die Ampel packt die Gießkanne aus. Vor allem Grüne und Wirtschaftsliberale fördern nun, wo sie eigentlich reformieren wollten.

Es ist noch nicht lang her, da klebten sich deutsche Klimaschützer mit Superkleber an den Händen auf den Straßen fest. Die Autos stauten sich, bis die Polizei mit Wattestäbchen und einer Tinktur anrückte, um die Aktivisten vom Asphalt zu lösen, ohne ihnen die Handflächen aufzureißen. Die Idee hinter der Kleberei: das Autofahren zu vermiesen.

Was die radikaleren unter den Klimaschützern im Kleinen übten, könnte nun der Krieg in der Ukraine im Großen erledigen: Die Spritpreise sind auch in Deutschland stark gestiegen. Das heißt: Das Autofahren wird so teuer, dass sich viele überlegen müssen, in Bahn oder Bus umzusteigen. Eigentlich.

Der Aufbruch muss warten

Denn die deutsche Bundesregierung greift in den Markt ein: Wie in Österreich will der Staat die gestiegenen Kosten etwas mildern, damit es weiter läuft wie bisher. Das ist bemerkenswert, schließlich trat in Berlin eine selbst ernannte Aufbruchsregierung an, die alles ändern wollte. Die Grünen wollen seit Jahren die fossilen Brennstoffe teurer machen, um den Kohlendioxidausstoß zu verringern. Die wirtschaftsliberale FDP versprach, mit ihr käme die schwarzen Null wieder, der Staat werde sich weniger mit Subventionen einmischen. Nur für die Kanzlerpartei SPD ist die politische Linie schlüssig, gestiegene Preise mit Steuergeld auszuhebeln und den Klimaschutz etwas hintanzustellen.