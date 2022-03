„Hier will sich niemand den Russen ergeben“

Die wichtigste Hafenstadt der Ukraine wird vom Osten und vom Schwarzen Meer aus in die Zange genommen. Doch die Einwohner wollen Widerstand leisten: Einblicke in den Alltag Odessas, das sich auf die Invasion vorbereitet.

Die Statue von Armand-Emmanuel Plessis, Fürst von Richelieu, ist ganz mit Sandsäcken bedeckt. Das Wahrzeichen von Odessa ganz oben an der dank Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ bekannten Potemkin-Treppe soll vom Krieg verschont bleiben. Die vor gut 220 Jahren von Kaiserin Katharina der Großen gegründete Stadt am Schwarzen Meer bereitet sich auf die Invasion russischer Besatzungstruppen vor.



Die nächtlichen Raketeneinschläge an der Steilküste haben die Einwohner der Millionenstadt in den ersten Kriegstagen eingeschüchtert, doch seit gut zwei Wochen geht das Leben wieder seinen gewohnten Gang. „Ich gehe nirgendwohin“, sagt Pensionistin Halina am Telefon. Sie ist gerade auf dem Priwoz-Markt unweit des Hauptbahnhofs und hat wenig Zeit zum Sprechen. „Ich bin hier geboren und bleibe hier. Ich bete, damit sie nicht kommen, das ist alles, was ich tun kann“, sagt die frühere Lehrerin.