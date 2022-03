Bei Pralinen ist es wohl ok - aber nicht alle sind begeistert davon, wenn man Kekse in Schokolade tunkt.

Über Kommentare in Koch-Foren, die sehr schnell sehr emotional werden.

Es war vermutlich eine naive Vorstellung, die ich bisher von virtuellen Kochnischen hatte. Ich dachte bei Online-Rezeptportalen an eine nette Gemeinschaft, die Zutaten und Backtipps austauscht und sich darüber freut, wenn bei anderen der Germteig endlich aufgeht. So wie sich Kochbücher eben auch dazu eignen, um die Außenwelt kurz auszublenden und in eine freundlichere abzutauchen. „Kneten Sie den Teig, als würden Sie aufgeregt Klavier spielen“, las ich zuletzt. Ich musste dann allerdings feststellen: Selbst bei Onlineforen von Kochplattformen wird es offenbar sehr schnell sehr emotional.

Letztens suchte ich zum Beispiel nach einem harmlosen Rezept für Kekse. Eine Userin kommentierte darunter: „Die klingen so gut und einfach, die werde ich wohl auch einmal ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich sie auch noch zum Teil in Schoko tunken“. Dafür gab es mehr als 600 negative Bewertungen. „Ist es die Schokolade, oder was ist hier los?“, fragte die Frau dann ungläubig. Sie war jedenfalls nicht allein. 504 Menschen mochten auch folgenden Kommentar nicht: „Der Kaiserschmarrn ist sehr fluffig und kommt bei meiner Familie gut an.“ Zum Vergleich: Der Satz „Ich mache ihn immer mit getrockneten Cranberrys“ erhielt unter demselben Rezept nur 219 negative Bewertungen.

Da war ich froh, als ich bei einem Ausflug nach Pöllauberg noch richtige kulinarische Zuneigung erlebte: nämlich für die Hirschbirne. Falls Sie wie ich (Steirerinnen und Steirer mögen es verzeihen) das Obst nicht kennen, lässt sich auf Wikipedia nachlesen: „Die Früchte sind bergamottenförmig und breiter als lang.“ Die Birne spielt jedenfalls eine große Rolle in der Region: Torten, Essig, Sekt mit und aus der Frucht werden angeboten. Sogar die Sitzbänke haben ihre typische Form. Das Motto des Orts ist: „Wo Menschen Hirschbirnen lieben.“ Die Früchte klingen so gut, ich sollte noch einmal zur Ernte hin. Wahrscheinlich werde ich sie auch noch zum Teil in Schoko tunken.



