„Putin muss aus der Kriegslogik herausfinden“

Der Spitzendiplomat und neue OIIP-Präsident Wolfgang Petritsch über die Folgen des Ukraine-Kriegs für Südosteuropa, Russlands Genozidvorwürfe und sein Déjà-vu aus dem Konflikt in Ex-Jugoslawien.

Die Presse: Sie waren Ende der 1990er-Jahre Vermittler im Kosovo-Konflikt. Wie kann man in einer so prekären Lage wie im Ukraine-Krieg noch erfolgreich nach einer diplomatischen Lösung suchen?

Wolfgang Petritsch: Die Gesprächsfäden zu Wladimir Putin dürfen nicht abreißen, auch wenn das vorerst nicht zu Ergebnissen führt. Es müssen alle Ebenen genützt werden – auch die persönliche. Alle, die zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin noch einen Draht haben, müssen signalisieren: Wir sind bereit zu reden. Es bedarf auch inhaltlicher Flexibilität. Aber dabei sollte klar sein: Der Westen darf keinesfalls über den Kopf der Ukrainer hinweg entscheiden. Kompromisse dürfen nur von Kiew geschlossen werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij zeigt da ohnehin Realismus.

Was tut man aber, wenn Akteure zu tief in der Logik des Krieges stecken? Im Kosovo brachten die Gespräche auch keinen Durchbruch und die Nato startete vor fast genau 23 Jahren, am 24. April 1999, Luftangriffe gegen Serbien.

Ich habe zu Beginn des Ukraine-Krieges ein deprimierendes Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Die Erinnerung an mein letztes Treffen mit dem serbischen Machthaber Slobodan Milošević, wenige Stunden, bevor die Nato ihre Luftangriffe startete. Wir drei Vermittler, der Russe Boris Majorski, der Amerikaner Christopher Hill und ich, haben ein allerletztes Mal versucht, Milošević umzustimmen, damit er doch das Abkommen zu Kosovo akzeptiert. Uns wurde im Laufe des Treffens klar, dass Milošević mit dem Thema bereits abgeschlossen hatte: wohl mit der Spekulation, die Nato könnte bluffen, oder stoppt den angedrohten Luftangriff nach wenigen Tagen. Bei Putin darf es nicht so weit kommen, dass er aus der Kriegslogik nicht mehr herausfindet. Die Gewalt zu stoppen, darf niemals aufgegeben werden.