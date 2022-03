Wien verträgt zwei große Kunstmessen

Bis Sonntag gastiert in der Marx-Halle die junge „Spark“-Kunstmesse mit Einzelausstellungen von 100 Galerien. Ein fast eskapistisches Vergnügen. Die Konkurrenz, die „Viennacontemporary“, betrifft der Ukraine-Krieg dagegen direkt.

Zu einem kollegialen und mutigen Schritt entschlossen sich die zwei jungen russischen Galerien, die Mitte Juni bei der bedeutendsten Nachwuchs-Kunstmesse, der „Liste“ in Basel, ihre große internationale Chance gehabt hätten. Sie überlassen ihre Plätze (heuer zumindest) zwei ukrainischen Galerien.

Ohne Solidaritätsgesten geht in der Kunstwelt derzeit nichts, unweigerlich sucht man sie auch auf der Wiener „Spark Art Fair“, die von heute bis Sonntag in der Marx-Halle stattfindet. Bis auf den lang schon in Wien und Düsseldorf lebenden, eher mit Genderfragen beschäftigten Maler Alexander Basil bei der Galerie Lisa Kandlhofer sind keine russischen oder ukrainischen Künstler, auch keine Galerien aus diesen Ländern zu finden. Was auch damit zu tun hat, dass es ungemein schwierig ist, aus diesen überhaupt Werke für Ausstellungen bzw. Messestände zu bekommen.

Ein eigenes Benefizprojekt wollte man angesichts der Flut bestehender nicht lancieren, meinte „Spark“-Chef Renger van den Heuvel. Stattdessen bat man u. a. Christina Steinbrecher-Pfandt, die ukrainische Wurzeln hat und mit van den Heuvel einst die Konkurrenz, die „Viennacontemporary“ leitete, wichtige Hilfsprojekte zu sammeln, die auf den Social-Media-Kanälen der „Spark“ geteilt werden. Ein Minimalprogramm, aber die Messe, die erst zum zweiten Mal stattfindet, hat auch keine zwingenden Bezüge.