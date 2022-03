Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Sie wollen unsere Moral brechen": Die wichtigste Hafenstadt der Ukraine wird vom Osten und vom Schwarzen Meer aus in die Zange genommen. Doch die Einwohner leisten Widerstand: Einblicke in den Alltag Odessas, das sich auf die Invasion vorbereitet, von unserem Korrespondenten Paul Flückinger. Mehr dazu [premium]

Seit wann so zurückhaltend? Eigentlich ist er ein Mann der großen Bühne – von Konzertsaal bis zum U-Ausschuss. Und Wolodymyr Selenskij würde auch Wolfgang Sobotka – als gastgebendem Nationalratspräsidenten – eine ganz große Bühne bieten. Er soll einfach tun, was er kann: Wolodymyr Selenskij in das österreichische Parlament zuschalten, schreibt Oliver Pink in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu

Moskaus Börse öffnet wieder: An der Moskauer Börse wird wieder gehandelt, aber ausländische Aktienbesitzer bleiben ausgeschlossen. Österreichische Anleger können ihre russischen Aktien also weder verkaufen noch weitere erwerben. Mehr dazu [premium]

Erneute Angriffe auf AKW Tschernobyl: Nach mehreren Flächenbränden rund um die Atomruine Tschernobyl führt nun möglicher Beschuss in der Nähe zu erneuten Sorgen um die Sicherheit der Anlage. Im Nordosten der Ukraine sollen sich russische Truppen teils zurückgezogen haben. Die Städte Charkiw und Sumy stehen weiter unter Beschuss. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung

Schrödingers Militärpaket: Gibt es nun Milliarden für das Bundesheer oder nicht? Am Donnerstag herrschte Verwirrung. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner präsentierte dem Parlament kein Militärpaket – auch, wenn das erzählt wurde. Opposition und Grüne sind irritiert und fragen sich: Woher kommen die Pläne? Mehr dazu [premium]

Strenge Regeln für die Tech-Riesen: Facebook und Google müssen in der Europäischen Union künftig deutlich strengere Regeln einhalten. Die EU einigte sich auf ein Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA), das für faireren Wettbewerb sorgen soll. Verbraucher sollen dadurch mehr Wahlfreiheit bei Online-Angeboten bekommen.

Corona-Tests - wie geht es weiter? Ab 1. April sollen nur noch fünf PCR-Tests pro Person und Monat gratis sein. Während dieses Stichdatum immer näher rückt, schieben sich Bund und Länder die Verantwortung gegenseitig zu und viele Fragen bleiben ungeklärt.