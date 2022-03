Ukraine-Krieg drückt Erholung der Wirtschaft

Der Konflikt und die damit verbundene Verteuerung von Energie lässt die heimische Industrie stagnieren, so das Wifo in seiner aktuellen Prognose. Zum Wachstumstreiber wird nach zwei Jahren Corona wieder der Tourismus.

In der heimischen Wirtschaft haben die Sektoren derzeit die Plätze getauscht. Das ist das Ergebnis der Frühjahrsprognose des Wifo, die am Freitagvormittag vorgestellt wurde. War während der Coronapandemie noch die Industrie jener Bereich, der hierzulande weiterhin für Wachstum sorgen konnte, während Dienstleistungsbranchen wie der Tourismus und die Gastronomie aufgrund der Einschränkungen schlecht liefen, so ist es nun umgekehrt. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Energiepreissteigerungen sowie Lieferprobleme bei manchen Teilen sorgen nun in der Industrie für eine Stagnation. Der Fremdenverkehr wird heuer indes zum Wachstumstreiber.