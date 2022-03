ÖFB-Team: Die richtigen Spieler, der falsche Trainer

Die negative Entwicklung des Nationalteams gipfelte im Aus für die WM 2022. Doch, was lernt der ÖFB aus der Ära Franco Foda?

Besonders böse Zungen hatten vor dem 1:2 in Wales und dem damit verbundenen Scheitern in der WM-Qualifikation von einer Win-win-Situation für den rot-weiß-roten Fußball gesprochen. Entweder das ÖFB-Team hält mit einem Sieg die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar am Leben. Oder aber Österreich verliert und das Ende der Ära Franco Foda als Teamchef ist besiegelt. In Letzterem wähnte mancher Fan gar den geringeren Schaden.

Jetzt, wo diese zuvor schon desaströse Qualifikation in Cardiff im endgültigen Scheitern gipfelte, darf Foda für die Zukunft keine Option mehr sein. Dass ÖFB-Präsident Gerhard Milletich dies nach dem Spiel nicht kategorisch ausschloss, kann unmöglich sein Ernst sein. Milletich, er wurde erst vor wenigen Monaten ins Amt gewählt, steht deshalb freilich nicht zur Disposition, sehr wohl aber Foda und Sportdirektor Peter Schöttel, der den Teamchef einst bestellt hat.