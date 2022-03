Grüne Klubobfrau Maurer positiv auf Corona getestet

Das Coronavirus macht auch vor der heimischen Spitzenpolitik nicht Halt. Am Donnerstag wurde die Infektion von Tourismusministerin Köstinger gemeldet, am Freitag die von Grünen-Chefin Sigrid Maurer.

Das Corona-Virus greift auch in der Spitzenpolitik weiter um sich: Am Freitag berichteten die Grünen, dass auch ihre Klubobfrau Sigrid Maurer infiziert ist. Sie habe am Donnerstagabend ein positives Testergebnis erhalten. Maurer habe bisher leichte Symptome und sich sofort abgesondert, teilte der Grüne Klub mit.

Am Tag zuvor hatte es Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erwischt, wie ihr Ressort am Donnerstag mitteilte. Am Vormittag wurde sie noch in der Aktuellen Stunde im Nationalrat befragt. Sie habe keinerlei Symptome, Routine-Testungen zuletzt seien noch negativ ausgefallen, hieß es. Köstinger führe die Amtsgeschäfte ab sofort von Zuhause aus.

In den letzten Tagen hatten sich unter anderem Finanzminister Magnus Brunner und Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) mit dem Corona-Virus infiziert. Aus der Opposition hatte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Corona-Erkrankung mit den typischen Symptomen gemeldet.

