Oscar-Orakel: Wer gewinnt, wer's verdient, wer leer ausgeht

Die größte Gala Hollywoods ist wieder da – und wir lesen im Kaffeesud der 94. Academy Awards.

Für so gut wie niemanden – schon gar nicht in Europa – haben Nachrichten über die Oscarverleihung derzeit oberste Priorität. Doch die Show muss bekanntlich weitergehen, und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences legt heuer großen Wert darauf, nach der coronabedingt schaumgebremsten Veranstaltung des vergangenen Jahres wieder in die Vollen zu gehen. Nachdem sich die Stars 2021 aus Sicherheitsgründen in einer aufgebrezelten Bahnhofshalle versammeln mussten, wird heuer wieder die altgediente Stammlocation des Dolby Theatre bespielt. Statt – wie seit 2019 der Fall – auf Moderatoren zu verzichten, wird ein Komödiantinnen-Trio (Amy Schumer, Regina Hall, Wanda Sykes) durch den Abend geleiten. Und Maskenpflicht gilt für das hochkarätige Live-Publikum nur in den hinteren Reihen.

Im Vergleich zu den Galas der letzten zehn Jahre dürfte es ein relativ unpolitischer Abend werden. Davon, dass viele Preisträger ihre Bühnenzeit für Anti-Kriegs-Appelle nutzen werden, ist freilich auszugehen. Doch ob Wolodymyr Selenskij zugeschaltet wird, wie Moderatorin Schumer vorschlug, bleibt abzuwarten. Vordringliches Oscar-Thema ist heuer der Zuschauerschwund der Show – und die Frage, wie man ihn beenden könnte. Die Showmaster setzten auf Straffung der Sendedauer: Acht Preise (darunter „Bester Schnitt“ und „Beste Filmmusik“) werden vor der TV-Übertragung verliehen. Zudem wird es mit dem „Oscars Fan Favorite“ eine Art Publikumspreis geben – denn ein Gros der Jugend kennt die nominierten Filme nicht.

Bester Film

Nominiert sind: „Belfast“, „CODA“, „Don't Look Up“, „Drive My Car“, „Dune“, „King Richard“, „Licorice Pizza“, „Nightmare Alley“, „West Side Story“, „The Power of the Dog“.

Wird gewinnen: „Belfast“. Verdienter Favorit in der Hauptkategorie ist heuer Jane Campions „The Power of the Dog“, doch Kenneth Branaghs irisches Bürgerkriegsdrama könnte dem Anti-Western ein Schnippchen schlagen: Es hat aufgrund des Angriffs auf die Ukraine tragische Brisanz erlangt.

Sollte gewinnen: „The Power of the Dog“. Mit ihrem Abgesang auf Macho-Ideale gelingt der Neuseeländerin Jane Campion eine überfällige Western-Revision: Die Parabel über einen narzisstischen Kuhhirten ist zugleich bildgewaltiges Epos und intime Charakterstudie. Für Netflix wäre es der erste „Beste Film“.

Beste Regie

Nominiert sind: Kenneth Branagh, "Belfast“; Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car“; Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza“; Jane Campion, "The Power of the Dog“; Steven Spielberg, "West Side Story“.

Wird gewinnen: Jane Campion. Die Regie-Veteranin war zuletzt 1994 für „Das Piano“ als zweite Frau in der Geschichte für beste Inszenierung nominiert. Eine Auszeichnung ihres Comebacks „The Power of the Dog“ wäre auch eine Art feministischer Ehrenoscar.

Sollte gewinnen: Jane Campion. Campions erwartbarer Triumph wäre völlig angemessen. Ansonsten böte die Liebesgeschichte „Licorice Pizza“ dem Oscar-Komitee eine Steilvorlage, ihrem Stiefkind Paul Thomas Anderson seinen ersten Oscar zu bescheren.

Übergangen: Denis Villeneuve. Der kanadische Regisseur von „Dune“ schlägt seit „Blade Runner 2049“ eine bildschöne Brücke zwischen Kunst- und Bombastkino.

Beste Hauptdarstellerin

Nominiert sind: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye“; Olivia Colman, "The Lost Daughter"; Penelope Cruz, "Parallel Mothers“; Nicole Kidman, "Being the Ricardos“; Kristen Stewart, "Spencer“.

Wird gewinnen: Jessica Chastain. Die 45-jährige Schauspielerin gilt derzeit – auch dank ihrer stark auf Frauenförderung fokussierten Produktionsfirma „Freckle Films“ – als Vorzeigefeministin Hollywoods. Bislang überzeugte sie vor allem mit natürlicher Ausstrahlung. In „The Eyes of Tammy Faye“ verschwindet sie in der Rolle der titelgebenden, real existierenden TV-Predigerin hinter dickem Make-Up – und bleibt doch glaubwürdig menschlich.

Sollte gewinnen: Olivia Colman. Die Britin hat schon eine Statuette für das Historiendrama „The Favourite“ in der Tasche. In Maggie Gyllenhaals „The Lost Daughter“ verlässt Colman das Rollenfach der strengen aristokratischen Dame – und begeistert als innerlich zerrissene Mutter wider Willen.

Übergangen: Alana Haim. Selten, dass das Debüt einer Laiin es hier in die engere Auswahl schafft: Doch die 30-jährige Haim wirkt in „Licorice Pizza“ wie mit allen Schauspielwassern gewaschen. Auch nicht ohne: Lady Gaga als Mode-Queen in „House of Gucci“.

Bester Hauptdarsteller

Nominiert sind: Javier Bardem, "Being the Ricardos“; Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog“; Andrew Garfield, "Tick, Tick, Boom"; Will Smith, "King Richard“; Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth“.

Wird gewinnen: Will Smith. Der 53-Jährige ist seit jeher ein zuverlässiger Bannerträger des amerikanischen Traums. In „King Richard“ spielt er den Trainer und Power-Papa der Tennisstars Venus und Serena Williams – etwas zu unkritisch, aber mit Elan.

Sollte gewinnen: Benedict Cumberbatch. Seine Porträts herb charismatischer Zyniker (wie Sherlock Holmes oder Superheld Dr. Strange) machten den Briten zum Star. In „Power of the Dog“ perfektioniert er diesen Rollentyp als rabiater Rancher mit penibler Präzision, ohne das toxische Verhalten seines Antihelden durch Charme zu entschuldigen.

Übergangen: Hidetoshi Nishijima. Dass die subtile Performance des erfahrenen japanischen Darstellers als selbstbezogener Theatermacher im Drama „Drive My Car“ (nominiert für den besten Film) hier fehlt, zeugt von anhaltenden blinden Flecken im Hauptdarstelleroscar-Beuteschema: Wer nicht über weite Strecken Englisch spricht, kommt offenbar immer noch nicht in Frage.

Beste Nebendarstellerin

Nominiert sind: Jessie Buckley, "The Lost Daughter“; Ariana DeBose, "West Side Story"; Judi Dench, "Belfast“; Kirsten Dunst, "The Power of the Dog“; Aunjanue Ellis, "King Richard“.

Wird gewinnen: Ariana DeBose. Die Buchmacher erwarten einen Sieg des jungen Multitalents, das in Steven Spielbergs gelungener Neuauflage von „West Side Story“ als Anita widerständiges Leben in die bunte Musical-Bude bringt.

Sollte gewinnen: Kirsten Dunst. Der gereifte „Spider-Man“-Star liefert sich in „The Power of Dog“ als fragile Trinkerin ein fesselndes Psychoduell mit ihrem sadistischen Cowboy-Schwager (Benedict Cumberbatch). Der seltene Fall einer würdevollen Opferrolle.

Übergangen: Ruth Negga. Der Netflix-Film „Passing“ von Rebecca Hall erzählt von zwei schwarzen Frauen, die sich im New York der 1920er-Jahre notgedrungen als Weiße ausgeben. Dass sowohl Ruth Negga als auch Tessa Thompson von der Academy ignoriert wurde, empfinden viele als groben Lapsus.

Bester Nebendarsteller

Nominiert sind: Ciarán Hinds, "Belfast“; Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "The Power of the Dog"; J. K. Simmons, "Being the Ricardos"; Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog“.

Wird gewinnen: Troy Kotsur. Die Gebärdensprache des US-Theatermimen ist zwar weniger expressiv als die der anderen Darsteller in „CODA“, Siân Heders sensiblem Drama über die singende Tochter einer gehörlose Fischerfamilie – als wildbärtiger Arbeitervater leistet er sich kaum Emotionalität. Kotsurs eindrücklich reservierte Gestik bringt seine stillen Gefühle aber umso wirkungsvoller zum Ausdruck.

Sollte gewinnen: Ciarán Hinds. Der bühnenerprobte irische Charakterdarsteller verkörpert in „Belfast“ einen verschmitzt weltgewandten Opa, der seinem jungen Enkel als Mentor in Krisenszeiten zur Seite steht. Zusammen mit Judi Dench in der Rolle der berührend borstigen Oma verleiht er Kenneth Branaghs (nicht ganz unschmalzigem) Kriegsdrama gleichsam mühelos erdende Urigkeit.

Übergangen: Ben Affleck. Trotz anhaltender Popularität und starker Auftritte in Filmen wie „Gone Girl“ gilt der 49-jährige Star vielen noch immer als tumber Klotz. Und ringt eifrig um Oscar-Renommee. George Clooneys Coming-of-Age-Film „The Tender Bar“ – in dem Affleck einen belesenen Kneipenwirt spielt, der seinen Neffen in den Lehren des anständigen Mannseins unterweist – wäre eine seltene Chance gewesen, ihn von seinem Leid (und Neid) zu erlösen.

Bester internationaler Film

Nominiert sind: „Drive My Car“ (Japan), „Flee“ (Dänemark), „The Hand of God“ (Italien), „Lunana: A Yak In The Classroom“ (Bhutan); „The Worst Person In The World“ (Norwegen).

Wird gewinnen: „Drive My Car“. Überraschenderweise schaffte es diese dreistündige Meditation über Fiktion und Erinnerung aus der Sicht eines schwermütigen japanischen Witwers unter die Nominierten für den „Besten Film“. Zugleich ist ihr Erfolg stimmig, weil darin persönliche und historische Traumata durch Mut zur Verletzlichkeit überwunden werden – ein Motiv, das im Hollywood-Kino im Trend liegt. Im Unterschied zu „Parasite“, dem koreanischen Siegerfilm aus dem Jahr 2020, wird „Drive My Car“ der Hauptpreis jedoch verwehrt bleiben. Der Auslandsoscar winkt dafür als Trost.

Sollte gewinnen: „Flee“. Jeder Film, der die Erfahrung Geflüchteter in den Mittelpunkt stellt, hat im Oscar-Kontext (und nicht nur dort) Beachtung verdient. „Flee“, eine Doku über einen homosexuellen Afghanen, der vor den Taliban über Russland nach Dänemark flieht, zeichnet sich überdies durch ihre besondere Machart aus, die Animationstechnik zur Verbildlichung von Erinnerung nutzt. Der Film ist zugleich für die beste Doku und den besten Animationsfilm nominiert. Geht er überall leer aus, wäre das ein Armutszeugnis für die Academy.

Übergangen: „Große Freiheit“. Sebastian Meises Gefängnisdrama mit Franz Rogowski und Georg Friedrich, über einen eingekerkerten Homosexuellen in der konservativen Nachkriegs-BRD, stand lang im Namen Österreichs auf der Auslandsoscar-Shortlist. Dass der Film rausfiel, schmerzt angesichts der Wucht seiner Anklage gegen Diskriminierung.