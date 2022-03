Kreislaufwirtschaft als Game-Changer

Saubermacher. Klimawandel, Pandemie und Krieg in der Ukraine. Wir stehen an einem Wendepunkt. Wie zukunftsfit ist Ihr Betrieb? Und: Kann die Abfallwirtschaft helfen?

Der Bedarf an den knappen Rohstoffen steigt stetig an, wie allein das Beispiel der E-Mobilität zeigt. In Österreich wurden im Vorjahr rund 33.400 E-PKW neu zugelassen. Tendenz weiter steigend. Doch in Europa gibt es keine relevanten Rohstoffvorkommen. Mehr als 70 Prozent der weltweiten Kobaltversorgung kommen aus der Demokratischen Republik Kongo. Der Abbau erfolgt zum Teil unter fragwürdigen Umständen. Rund drei Viertel der Minen befinden sich in chinesischem Besitz. Die Energieversorgung ist ähnlich gelagert. Beispielsweise kommen rund 80 Prozent des österreichischen Gasverbrauchs aus Russland. Die stark steigenden Preise in sämtlichen Bereichen stellen alle vor zusätzliche Herausforderungen.

Folgekosten des Klimawandels

Gleichzeitig schreitet die Erderwärmung mit massiven Auswirkungen wie etwa Extremwettersituationen voran. Der Klimawandel ist für Mensch und Umwelt eine Bedrohung und verursacht hohe Folgekosten. Positiv ist, dass wir uns bereits in einer Phase der Ökologisierung – Stichwort Green Deal, erweiterte Herstellerverantwortung etc. befinden. Ähnlich wie Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung wirkt nun dieser Megatrend in alle Lebens- und Arbeitsbereiche. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen muss sich jedes Unternehmen nun besonders gut für die Zukunft aufstellen.

Wesentlicher Beitrag

Schon heute stellt die Substitution von Erdöl und Gas durch Ersatzbrennstoffe, die die Recyclingbetriebe aus regionalem Abfall herstellen, einen wichtigen Faktor im Hinblick auf CO 2 -Reduktion und Energieautarkie dar. Saubermacher ist Marktführer in diesem Bereich. Gleichzeitig unterstützt der Umweltpionier Betriebe auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. So werden zum Beispiel praxisorientierte Nachhaltigkeitsstrategien erstellt, bei der Vermeidung von Abfällen unterstützt und der Verbrauch von Ressourcen optimiert. Die Leistungen reichen vom herkömmlichen Abfallmanagement über die Abwasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten und CO 2 -Bilanzen. Der Schlüssel für echte Kreislaufwirtschaft ist die Gestaltung von recyclingfähigen Produkten. Auch hier gibt es bereits erfolgreiche Kooperationen. Zudem arbeitet Saubermacher ständig an neuen Verwertungslösungen, um noch mehr CO 2 für seine Kunden einsparen zu können. Digitale Lösungen wie smarte Behälter schaffen weitere Vorteile.

Gemeinsam für die Umwelt

Wir stehen erst am Anfang der Veränderung hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Für diesen Wandel ist viel Innovations-Know-how gefordert. Die Abfallwirtschaft muss ein Lieferant von Rohstoffen und Vorprodukten werden. Nur so ist echte Kreislaufwirtschaft real möglich. Dafür ist auch ein enger Schulterschluss zwischen Industrie und Entsorgern nötig. Zudem ist eine Anpassung des Rechtsrahmens erforderlich. Heute dürfen viele mögliche Rohstoffe aus Abfällen nicht in den Produktionskreislauf rückgeführt werden, auch wenn sämtliche Vorgaben, zum Beispiel Grenzwerte oder ähnliches, eingehalten werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, schaffen wir den notwendigen Paradigmenwechsel am Markt für mehr Klimaschutz und Rohstoffunabhängigkeit.