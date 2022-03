Beziehung Indiens zu China ist weiter "nicht normal"

Chinesischer Außenminister besucht Delhi und bemüht sich um Annäeherung. Doch Indiens Regierung bleibt vorsichtig: Es seien weitere Gespräche zur Truppenreduktion an der Grenze erforderlich.

Nach dem ersten Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Indien nach einem tödlichen Zwischenfall an der gemeinsamen Grenze sei die Beziehung der beiden Länder weiter "nicht normal". Dies sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Freitag in Neu-Delhi. Normal könnten die Beziehungen nicht sein, solange die Situation an der strittigen Grenze im Himalaya abnormal bleibe. Dort gebe es eine sehr große Truppenpräsenz.

Für eine Rückkehr zu normalen Beziehungen brauche es zunächst weitere Gespräche zur Truppenreduktion an der Grenze, so der Minister. Der Zwischenfall passierte im Juni 2020. Soldaten der beiden bevölkerungsreichsten Atommächte gingen damals mit Fäusten und Steinen aufeinander los, auf beiden Seiten gab es Tote. Seither sind die Beziehungen der beiden Staaten angespannt. Indien hatte wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen und unter anderem mehrere Hundert chinesische Apps verboten, darunter das in Indien zuvor beliebte TikTok. Gleichzeitig ist China Indiens wichtigster Handelspartner.

„Rückkehr zur Diplomatie“

Jaishankar sagte, dass Wang einen Wunsch nach normalen Beziehungen geäußert habe. Auch Indien wolle stabile und vorhersehbare Beziehungen, aber dazu brauche es zunächst weitere Gespräche zur Truppenreduktion an der Grenze. Über das Außenminister-Treffen hatten die beiden Länder bis zuletzt offiziell geschwiegen. Jaishankar sagte, China habe den Besuch nicht im Voraus ankündigen wollen.

Bezüglich der Ukraine würden es beide Länder wichtig finden, dass es einen sofortigen Waffenstillstand gebe und eine Rückkehr zu Diplomatie und Dialog. Beide unterstützen westliche Sanktionen gegen Russland wegen Beziehungen zu dem Land nicht.

(APA)