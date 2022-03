Benzinsteuer gesenkt: Friaul will Slowenien-Tanktourismus einbremsen

Ab dem 1. April wird die Benzinsteuer in der Region um circa 30 Cent pro Liter reduziert.

Um Tanktourismus in Richtung Slowenien einzudämmen, senkt die norditalienische Region Friaul Julisch Venetien die Steuern auf Benzin. Ab dem 1. April wird die Benzinsteuer in der Region um circa 30 Cent pro Liter reduziert, teilte der friaulische Präsident Massimiliano Fedriga am Freitag mit. Diese Senkung summiert sich mit der von der Regierung in Rom beschlossenen Reduzierung der Benzinsteuer um ebenfalls 30 Cent pro Liter.

"Mit dieser Maßnahme wird der Volltank weniger als in Slowenien kosten. Das ist eine Maßnahme, für die wir uns stark eingesetzt haben, um der Preisteuerung entgegenzuwirken und auf konkrete Weise unsere Bürger zu unterstützen", berichtete Fedriga.

Eine Stunde Wartezeit an Tankstellen

Wegen der hohen Benzinpreise in Italien, die kürzlich ein Rekordhoch 2,1 Euro pro Liter erreicht haben, tanken viele Einwohner in Friaul-Julisch Venetien im benachbarten Slowenien, wo der Preisanstieg niedriger ist. Autofahrer müssen oft bis zu einer Stunde warten, um an slowenischen Tankstellen im Grenzgebiet zu tanken, berichteten friaulische Medien.

In Friaul-Julisch Venetien sind in den Grenzgebieten Preisnachlässe für Benzin vorgesehen, die jedoch nicht ausreichen, um die Preiserhöhungen abzumildern und mit den slowenischen Preisen zu konkurrieren. Die durchschnittliche Ersparnis für italienische Autofahrer, die in Slowenen tanken, beträgt zwischen 50 und 60 Cent pro Liter.

Die Regierung in Rom hat vergangene Woche ein Maßnahmenpaket, um die negativen Auswirkungen der hohen Strom-, Gas- und Benzinpreise zu reduzieren. Seit Mittwoch gilt die Senkung der Benzinpreise von 30 Cent pro Liter.

(APA)