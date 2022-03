„Ein nationaler Subventionswettlauf ist der falsche Weg“

Staatliche „Phantomeinkommen“ während der Pandemie waren der Ursprung der derzeitigen Inflation, sagt Stefan Kooths, Vizechef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Wenn die Staaten die Energiepreissteigerungen nun mit zusätzlichen Subventionen bekämpfen wollen, dann würde diese Situation nur verschlimmert werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin fordert, dass der Westen Gaslieferungen künftig in Rubel zahlen soll. Damit würden die Sanktionen gegen die russische Zentralbank de facto ausgehebelt. Sollen wir das machen?

Stefan Kooths: Diese Forderung bestätigt die These, dass wir mit dem Bezahlen der Gaslieferungen nicht direkt den Krieg finanzieren. Hintergrund ist, dass man mit Euro und Dollar allein keinen Krieg führen kann. Was der russischen Wirtschaft derzeit vor allem zusetzt, sind die ausbleibenden Güterlieferungen, etwa Ersatzteile. Diese Lieferstopps gehen ja weit über die gesetzlichen Sanktionen hinaus. Und sie können von anderen Lieferanten nicht so einfach ersetzt werden. Wenn die Forderung Moskaus nun nur dazu führen sollte, dass man sich bei der Zentralbank oder Geschäftsbanken Rubel besorgt, dann kann man sich darauf einlassen. Problematisch ist es, wenn die Zentralbank nicht bereitsteht, durch Euro-Ankäufe Rubel zur Verfügung zu stellen. Dann müsste der Westen Russland etwas verkaufen, um Rubel zu erhalten. Und so könnten auch die Gütersanktionen ausgehebelt werden. Das würde die Kriegsführung wieder erleichtern. Und wenn man das nicht will, sollte man da hart bleiben.

Das würde einen Stopp der Gaslieferungen bedeuten, der von Österreich und Deutschland bisher abgelehnt wird. Welche Auswirkungen hätte dieser Schritt?