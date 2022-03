Gibt es heute mehr Viren als früher?

Viren mutieren, stimmen sich auf ihren Wirt ab und springen teilweise zwischen den Spezies. Gleichzeitig breiten sie sich schneller aus denn je.

Die Antwort fällt eindeutig aus: Die Frequenz, in der neue Viren und Pandemien auftreten, habe sich nicht beschleunigt, sagt die Virologin Monika Redlberger-Fritz. „Aber die Diagnostik und die Ausbreitungsgeschwindigkeit haben sich verändert.“ Sie forscht am Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität (Med-Uni) Wien und befasst sich unter anderem mit der Überwachung und Erfassung der Influenza- und der Sars-CoV-2-Aktivität.



Dazu analysiert sie Proben, die aus ganz Österreich eingeschickt werden: „So können wir gut sehen, was in den Nasen der Österreicher zirkuliert.“ Heuer fiel etwa das Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) durch besondere Häufigkeit auf, eine Atemwegserkrankung, die für kleine Kinder tödlich sein kann. Hinsichtlich der Entwicklung der Influenza in dieser Saison ist Redlberger-Fritz hingegen optimistisch: „Wir haben gute Chancen, da durchzutauchen.“