Der Arbeitsauftrag an den ÖFB

Mit dem 1:2 in Wales blieb das WM-Ticket für Österreich erneut nur eine Illusion. Der Schrei nach personeller Veränderung, Reformen, Strukturen und neuen Spielideen wird laut.

Wieder findet die Fußball-WM ohne Österreich statt. Seit Frankreich 1998 schauen rot-weiß-rote Fußballer zu, wenn das Fifa-Event läuft. Und alle verlorenen Qualifikationen wurden ausnahmslos von leeren Versprechungen heillos überforderter Funktionäre, ratlosen Teamchefs und stagnierendem Spiel des ÖFB-Teams begleitet. In diese Kategorie fällt auch das ernüchternde 1:2 in Wales.



Was muss sich ändern, damit sich Österreich Hoffnungen auf die WM 2026 machen kann? Wer muss zwingend gehen, dringend kommen? „Die Presse“ formuliert einen Arbeitsauftrag an den ÖFB.

1. Die Teamchef-Frage: Wer

folgt auf Franco Foda?