Nachrichten aus Charkiw: Wie sieht jetzt der Krieg aus?

Supermarkt in Charkiw

Jeder kann nur an die Basisdinge denken: Die Menschen strömen in den Supermarkt, sie interessieren sich für Fleisch, Brot und Milch.

Einen ganzen Monat schon . . . Keiner hat erwartet, dass es so lange dauert. Es fühlt sich an wie ein wuchtiger, schwarzweißer Traum, aus dem man nicht erwachen kann.



Wie sieht der Krieg jetzt aus? Er sieht aus wie die Frau mit dem Pelzmantel, der einmal das schickste Stück in ihrer Garderobe gewesen ist, ein Souvenir aus einem besseren Leben. Der Krieg sieht aus wie die alten Männer, die mit karierten Flanellhemden, gestickten Mützen und Pantoffeln durch die Straßen und über Brücken gehen. Vorsicht, du solltest diese Männer nicht zu lange ansehen, sonst sprechen sie dich an. Sie warnen dich: vor der Polizei, vor dem Territorialheer, vor allen möglichen Dingen und Menschen. Aber der alte Mann selbst hat keine Angst: Er geht durch die staubige Stadt oder fährt auf einem alten Fahrrad.



Der Krieg sieht aus wie eine Prozession, die eine Allee überquert, ohne auf Verkehrsregeln zu achten. Seit dem Kriegsausbruch arbeiten keine Ampeln, die U-Bahn ist nur zugänglich, um sich in Deckung zu bringen, die Züge fahren nicht. Die Menschen strömen in den Supermarkt. Sie interessieren sich vor allem für Fleisch, Wurst, Brot und Milch.