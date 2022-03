Zwangsarbeit: Aus der Ukraine verschleppt nach Kärnten

Im März des Jahres 1943 wurde die vierzehnjährige Njetotschka Wassiljewna Iljaschenko in ihrem Elternhaus in Dóbenka, einem ukrainischen Dorf am Ufer des Dnjepr, von Polizisten gefangen genommen. Nach einer fast vierwöchigen Fahrt mit der Eisenbahn kam sie in Villach am Bahnhof an. Ein Bericht.

Wir haben Massengräber gesehen, verschimmelte Hände, ragend aus zugeschütteten Gruben, Oberschenkel an Drahtverhauen und abgetrennte Schädeldecken neben Latrinen. Wer aber weiß, wie Ruinen aussehen, die sich bewegen; Schutt, der sich rührt; Trümmer, die sich krümmen? Wer hat schon gehende Krankenhäuser gesehen, eine Völkerwanderung der Stümpfe, eine Prozession der Überreste?

Joseph Roth, „Reisen in die Ukraine und nach Russland“



Vom Sommer 1981 bis Herbst 1982 wohnte ich im Kärntner Bergdorf Mooswald, bei der Bauernfamilie Steiner, vulgo Niederstarzer. In Wien war ich zuvor monatelang verloren durch die Straßen geirrt oder hatte mich, unfähig zu schreiben, in der Wohnung verbarrikadiert im Gefühl, mich in die Abgeschiedenheit der Bergwelt zurückziehen zu müssen. Ich ging am Fuß des Mirnocks, im Bergbauerndorf Mooswald, das ich schon seit längerer Zeit kannte, von Haus zu Haus und fragte, ob ich eine Zeitlang ein Zimmer mit Vollpension beziehen könnte. Überall waren die Zimmer schon an Touristen vermietet, nur die gerade aus dem Stall kommende Valentina Steiner sagte, sie würde mich aufnehmen und dass ich bei ihr einziehen könnte. Man nannte sie die „Starzer Vale“. Ich wusste nur, dass sie eine gebürtige Ukrainerin war, mehr nicht.