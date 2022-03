Imre Kertész: Kontakt mit meinem Ich

(c) imago/Christian Thiel (imago stock&people)

Schriftsteller Imre Kertesz während einer Lesung in Berlin

Im Nachlass des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész tauchte sein „Arbeitstagebuch zum Roman eines Schicksallosen‘“ auf. Es birgt nicht nur Einsichten in die Entstehung seines zentralen Werks, sondern grundlegende Erkenntnisse über das Schreiben.

Wenn sie gestorben sind, verschwinden auch die größten Schriftstellerinnen und Schriftsteller sang- und klanglos aus dem Medienbetrieb und tauchen bestenfalls zu einem runden Geburts- oder Todestag wieder auf – vielleicht zeigt sich gerade daran die Inkompatibilität der Literatur mit der auf Personen und Aktualitäten fixierten Medienwelt. Ein überraschender Fund im Nachlass des ungarischen Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész ist aber nicht nur deswegen ein Glücksfall, weil dadurch sein einzigartiges literarisches Werk auch im medialen Diskurs noch einmal aufpoppt, sondern weil es ein neues Licht auf sein zentrales Werk, den „Roman eines Schicksallosen“, wirft.

Schon die bereits vorliegenden Tagebücher und Aufzeichnungen von Imre Kertész sind ein literarisches Großereignis: das berühmte „Galeerentagebuch“, das die Jahre 1961 bis 1991 umfasst, das erst in seinem Todesjahr 2016 erschienene Buch „Der Betrachter“, in dem sich vor allem die Jahre 1991 bis 2001 widerspiegeln, sowie der grandiose Schlussstein „Letzte Einkehr“ über die Jahre 2001 bis 2009. Sie enthalten nicht nur autobiografische Momente, Lektüre-Analysen und Arbeitsjournale, sondern, oft aphoristisch verkürzt, zentrale Momente seines Denkens.

Nun sind, mustergültig ediert und mit wichtigen Anmerkungen versehen, seine bis dato unbekannten Aufzeichnungen aus den Jahren 1958 bis 1962 erschienen – aus einer Zeit, in der sich Kertész ins Schreiben erfolgreicher Komödien und Musicals verstrickte, um damit Geld für das Romanschreiben zu lukrieren – wovon ihn aber gerade diese Arbeit ständig abhielt: nicht nur aus Zeitgründen, sondern weil sie ihn von sich selbst entfernte; „habe mich fast schon in den einfältigen Zustand eines monomanisch einseitigen, seine Heiterkeitserfolge wiederkäuenden Bühnenautors eingelebt“, konstatiert Kertész am 1. April 1960. Schreiben ist für ihn hingegen „nichts anderes als Kontakt mit meinem Ich“.